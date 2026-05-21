خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الصينية تؤسس لقطب عالمي يكسر هيمنة الدولار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الصينية تؤسس لقطب عالمي يكسر هيمنة الدولار
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات والرقمنة، اليوم الخميس، أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين ارتقت إلى... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
محمد حميدة
محمد حميدة
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الصينية تؤسس لقطب عالمي يكسر هيمنة الدولار

محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات والرقمنة، اليوم الخميس، أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين ارتقت إلى مستويات "تاريخية وغير مسبوقة".
وتابع موضحا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التحالف يتجاوز الأبعاد التجارية ليؤسس لقطب عالمي جديد يعيد التوازن للنظام الدولي".
أرقام قياسية وتكامل اقتصادي
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، كشف ساري أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق طفرة كبرى، إذ سجّل في عام 2024 رقما قياسيا بلغ 245 مليار دولار، فيما استمر الزخم في عام 2025 ليصل إلى نحو 234 مليار دولار، مع بروز حالة من "التكامل الاستراتيجي" في الصادرات والواردات".
وأوضح ساري أن "قطاع الطاقة يمثل عمودا فقريا في هذه العلاقة، إذ استوردت الصين في عام 2025 أكثر من 100 مليون طن من النفط الروسي، ما يغطي 17% من إجمالي احتياجاتها النفطية".
كما أشار إلى "ضخ 38.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط "قوة سيبيريا"، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال".
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون
07:35 GMT
الروبل واليوان في مواجهة الدولار
وشدد الخبير المغربي على أن "التطور الأهم يكمن في "الاعتماد المتزايد على العملات المحلية"، إذ باتت المعاملات بالروبل واليوان تسيطر على الحصة الأكبر من التجارة البينية".
واعتبر ساري أن "هذا التحول يخدم التوجهات المشتركة للصين وروسيا ضمن مجموعة "بريكس" و"بريكس بلس" للحد من هيمنة الدولار ومواجهة "التفرد الغربي" بالقرار الاقتصادي العالمي".
وفي السياق الصناعي، أشار رئيس المركز الأفريقي للدراسات، إلى أن "الصين أصبحت المورد الأول لروسيا في مجالي التكنولوجيا والسيارات، إذ تجاوزت صادرات السيارات الصينية إلى السوق الروسية مليون وحدة في عام 2024، لتستحوذ بذلك على أكثر من 56% من حصة السوق".
تحالف عصي على العقوبات
ويرى ساري أن "هذه الأرقام تؤكد صمود العلاقات الروسية الصينية أمام الأزمات والضغوط والعقوبات الغربية، وهناك ديناميكية واضحة تتجلى في تنسيق التحركات، سواء عبر مشروع (طريق الحرير) الصيني أو من خلال القمم الروسية الأفريقية والعربية".

كما ذكر أن" القمة التي عُقدت يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري، قد طرحت قضايا جوهرية تهدف إلى خلق توازن اقتصادي تحتاجه الدول النامية والصاعدة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتزايد ضغوط المديونية وشروط المؤسسات المالية الدولية".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين، "كانت غنية ومثمرة للغاية".
وأدلى بيسكوف، بتصريحات للصحفيين، قال فيها: "زيارة بوتين إلى الصين، كانت كما هو الحال عادةً مع شريكنا الاستراتيجي والمميز (الصين)، غنية وذات مغزى ومثمرة للغاية".
وأردف: "بشكل عام، ينبغي أن نولي اهتمامًا للإعلان المشترك، الذي وقّعه رئيسا البلدين، والذي يشير إلى دفعة جديدة لتطوير علاقاتنا الاستراتيجية الخاصة، وشراكاتنا وعلاقاتنا الثنائية مع الحلفاء. نحن نتحدث عن تطويرها في كل مجال ممكن".
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
نوفاك: روسيا والصين توصلتا إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع "قوة سيبيريا 2"
أمس, 16:37 GMT
وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، لم يناقشا خطة السلام الصينية بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، خلال محادثاتهما في بكين.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، حول ما إذا كان الرئيسان بوتين وشي جين بينغ، قد ناقشا خطة السلام الصينية لأوكرانيا: "لا، لم تتم مناقشة هذه الخطة".
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا والصين قد أحرزتا تقدمًا في إكمال بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" : "ليس لدينا شك في أننا سنتوصل إلى نتيجة محددة في المستقبل القريب، يمكن القول أنه يوجد تقدم، لكننا لم نتوصل بعد إلى الصيغة النهائية لهذا الاتفاق، إذ لا يزال يتعين استكمال العمل على عدد من التفاصيل، والعمل مستمر".
وأنهى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الصين، والتي استغرقت يومين، إذ أُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين عندو وصوله أول أمس الثلاثاء، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.
