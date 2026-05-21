خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الصينية تؤسس لقطب عالمي يكسر هيمنة الدولار
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات والرقمنة، اليوم الخميس، أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين ارتقت إلى... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T20:19+0000
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
أكد الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات والرقمنة، اليوم الخميس، أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين ارتقت إلى مستويات "تاريخية وغير مسبوقة".
وتابع موضحا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التحالف يتجاوز الأبعاد التجارية ليؤسس لقطب عالمي جديد يعيد التوازن للنظام الدولي".
أرقام قياسية وتكامل اقتصادي
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، كشف ساري أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق طفرة كبرى، إذ سجّل في عام 2024 رقما قياسيا بلغ 245 مليار دولار، فيما استمر الزخم في عام 2025 ليصل إلى نحو 234 مليار دولار، مع بروز حالة من "التكامل الاستراتيجي" في الصادرات والواردات".
وأوضح ساري أن "قطاع الطاقة يمثل عمودا فقريا في هذه العلاقة، إذ استوردت الصين في عام 2025 أكثر من 100 مليون طن من النفط الروسي، ما يغطي 17% من إجمالي احتياجاتها النفطية".
كما أشار إلى "ضخ 38.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط "قوة سيبيريا"، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال".
الروبل واليوان في مواجهة الدولار
وشدد الخبير المغربي على أن "التطور الأهم يكمن في "الاعتماد المتزايد على العملات المحلية"، إذ باتت المعاملات بالروبل واليوان تسيطر على الحصة الأكبر من التجارة البينية".
واعتبر ساري أن "هذا التحول يخدم التوجهات المشتركة للصين وروسيا ضمن مجموعة "بريكس" و"بريكس بلس" للحد من هيمنة الدولار ومواجهة "التفرد الغربي" بالقرار الاقتصادي العالمي".
وفي السياق الصناعي، أشار رئيس المركز الأفريقي للدراسات، إلى أن "الصين أصبحت المورد الأول لروسيا في مجالي التكنولوجيا والسيارات، إذ تجاوزت صادرات السيارات الصينية إلى السوق الروسية مليون وحدة في عام 2024، لتستحوذ بذلك على أكثر من 56% من حصة السوق".
ويرى ساري أن "هذه الأرقام تؤكد صمود العلاقات الروسية الصينية أمام الأزمات والضغوط والعقوبات الغربية، وهناك ديناميكية واضحة تتجلى في تنسيق التحركات، سواء عبر مشروع (طريق الحرير) الصيني أو من خلال القمم الروسية الأفريقية والعربية".
كما ذكر أن" القمة التي عُقدت يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري، قد طرحت قضايا جوهرية تهدف إلى خلق توازن اقتصادي تحتاجه الدول النامية والصاعدة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتزايد ضغوط المديونية وشروط المؤسسات المالية الدولية".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين، "كانت غنية ومثمرة للغاية
وأدلى بيسكوف، بتصريحات للصحفيين، قال فيها: "زيارة بوتين إلى الصين، كانت كما هو الحال عادةً مع شريكنا الاستراتيجي والمميز (الصين)، غنية وذات مغزى ومثمرة للغاية".
وأردف: "بشكل عام، ينبغي أن نولي اهتمامًا للإعلان المشترك، الذي وقّعه رئيسا البلدين، والذي يشير إلى دفعة جديدة لتطوير علاقاتنا الاستراتيجية الخاصة، وشراكاتنا وعلاقاتنا الثنائية مع الحلفاء. نحن نتحدث عن تطويرها في كل مجال ممكن".
وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، لم يناقشا خطة السلام الصينية بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، خلال محادثاتهما في بكين.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، حول ما إذا كان الرئيسان بوتين وشي جين بينغ، قد ناقشا خطة السلام الصينية لأوكرانيا: "لا، لم تتم مناقشة هذه الخطة".
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا والصين قد أحرزتا تقدمًا في إكمال بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" : "ليس لدينا شك في أننا سنتوصل إلى نتيجة محددة في المستقبل القريب، يمكن القول أنه يوجد تقدم، لكننا لم نتوصل بعد إلى الصيغة النهائية لهذا الاتفاق، إذ لا يزال يتعين استكمال العمل على عدد من التفاصيل، والعمل مستمر".
وأنهى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الصين، والتي استغرقت يومين، إذ أُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين عندو وصوله أول أمس الثلاثاء، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.