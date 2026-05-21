غضب واسع في المفوضية الأوروبية بسبب تصريح كالاس حول الصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/غضب-واسع-في-المفوضية-الأوروبية-بسبب-تصريح-كالاس-حول-الصين-1113606387.html
غضب واسع في المفوضية الأوروبية بسبب تصريح كالاس حول الصين
غضب واسع في المفوضية الأوروبية بسبب تصريح كالاس حول الصين
سبوتنيك عربي
أثارت التصريحات اللاذعة التي أدلت بها مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن الصين، غضبًا واسعًا داخل أروقة المفوضية الأوروبية. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T09:24+0000
2026-05-21T09:24+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095821441_0:0:1623:913_1920x0_80_0_0_aaae8b2f9756320845713af9065ae38c.jpg
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو: "هذه الكلمات لا تعكس موقف المفوضية الأوروبية"، كما أدانت المفوضية اختيار كالاس لهذه الصياغة.ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول مطلع على الوضع في المفوضية الأوروبية قوله: "لا يجوز التحدث بهذه الطريقة بصفتك دبلوماسيًا، هناك كلمات يمكن استخدامها لإيصال إشارات معينة، لكن لا يجوز مقارنة الدول بالأمراض".في وقت سابق، صرّحت كالاس، متحدثةً عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين، بأن أوروبا لديها "فهم واضح جدًا لتشخيص المرض".وظهرت سابقا إشارات من الاتحاد الأوروبي تدل على رفض سياسات كالاس، حيث ذكرت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم السلك الدبلوماسي الأوروبي، في 18 أيار/ مايو الجاري، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يناقشوا ترشيح كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كمفاوضة مع روسيا خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر عقده يومي 27 و28 مايو/أيار.وأضافت هيبر في تصريحات صحفية رداً على سؤال الصحفيين عما إذا كان يجري مناقشة مشاركة كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كمفاوضة عن الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، أنه "سنناقش مطالبنا من موسكو، وما نرغب في مناقشته، وموقفنا المشترك. المسألة تتعلق بما سنناقشه، وليس بمن سيناقشه (نيابةً عن الاتحاد الأوروبي)".الكرملين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوروبا
https://sarabic.ae/20260514/مفوضة-أوروبية-سابقة-كالاس-لا-ترقى-لقيادة-مفاوضات-الاتحاد-الأوروبي-مع-روسيا-1113414443.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095821441_180:0:1623:1082_1920x0_80_0_0_ab42c73d0c81b367d29b29ca2e52e582.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين

غضب واسع في المفوضية الأوروبية بسبب تصريح كالاس حول الصين

09:24 GMT 21.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayoرئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
أثارت التصريحات اللاذعة التي أدلت بها مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن الصين، غضبًا واسعًا داخل أروقة المفوضية الأوروبية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو: "هذه الكلمات لا تعكس موقف المفوضية الأوروبية"، كما أدانت المفوضية اختيار كالاس لهذه الصياغة.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول مطلع على الوضع في المفوضية الأوروبية قوله: "لا يجوز التحدث بهذه الطريقة بصفتك دبلوماسيًا، هناك كلمات يمكن استخدامها لإيصال إشارات معينة، لكن لا يجوز مقارنة الدول بالأمراض".
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
مفوضة أوروبية سابقة: كالاس لا ترقى لقيادة مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع روسيا
14 مايو, 14:15 GMT
في وقت سابق، صرّحت كالاس، متحدثةً عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين، بأن أوروبا لديها "فهم واضح جدًا لتشخيص المرض".

وأضافت: "إذا كنت تعاني من مرض خطير للغاية، كالسرطان، فلديك خياران: إما زيادة جرعة المورفين أو بدء العلاج الكيميائي".

وظهرت سابقا إشارات من الاتحاد الأوروبي تدل على رفض سياسات كالاس، حيث ذكرت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم السلك الدبلوماسي الأوروبي، في 18 أيار/ مايو الجاري، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يناقشوا ترشيح كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كمفاوضة مع روسيا خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر عقده يومي 27 و28 مايو/أيار.
وأضافت هيبر في تصريحات صحفية رداً على سؤال الصحفيين عما إذا كان يجري مناقشة مشاركة كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كمفاوضة عن الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، أنه "سنناقش مطالبنا من موسكو، وما نرغب في مناقشته، وموقفنا المشترك. المسألة تتعلق بما سنناقشه، وليس بمن سيناقشه (نيابةً عن الاتحاد الأوروبي)".
الكرملين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوروبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала