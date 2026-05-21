غضب واسع في المفوضية الأوروبية بسبب تصريح كالاس حول الصين
أثارت التصريحات اللاذعة التي أدلت بها مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن الصين، غضبًا واسعًا داخل أروقة المفوضية الأوروبية. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو: "هذه الكلمات لا تعكس موقف المفوضية الأوروبية"، كما أدانت المفوضية اختيار كالاس لهذه الصياغة.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول مطلع على الوضع في المفوضية الأوروبية قوله: "لا يجوز التحدث بهذه الطريقة بصفتك دبلوماسيًا، هناك كلمات يمكن استخدامها لإيصال إشارات معينة، لكن لا يجوز مقارنة الدول بالأمراض".
في وقت سابق، صرّحت كالاس، متحدثةً عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين، بأن أوروبا لديها "فهم واضح جدًا لتشخيص المرض".
وأضافت: "إذا كنت تعاني من مرض خطير للغاية، كالسرطان، فلديك خياران: إما زيادة جرعة المورفين أو بدء العلاج الكيميائي".
وظهرت سابقا إشارات من الاتحاد الأوروبي تدل على رفض سياسات كالاس، حيث ذكرت أنيتا هيبر
، المتحدثة باسم السلك الدبلوماسي الأوروبي، في 18 أيار/ مايو الجاري، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يناقشوا ترشيح كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كمفاوضة مع روسيا خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر عقده يومي 27 و28 مايو/أيار.
وأضافت هيبر في تصريحات صحفية رداً على سؤال الصحفيين عما إذا كان يجري مناقشة مشاركة كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كمفاوضة عن الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، أنه "سنناقش مطالبنا من موسكو، وما نرغب في مناقشته، وموقفنا المشترك. المسألة تتعلق بما سنناقشه، وليس بمن سيناقشه (نيابةً عن الاتحاد الأوروبي)".