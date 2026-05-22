الخارجية الأمريكية: لا يزال موضوع تخصيب اليورانيوم الإيراني مطروحا على جدول أعمال المحادثات

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن قضية تخصيب اليورانيوم لا تزال مطروحة على جدول أعمال محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. 22.05.2026

وقال روبيو للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معلقًا على المحادثات مع طهران: "سيتعين علينا مناقشة قضية تخصيب اليورانيوم. سيتعين علينا إيجاد حل لمسألة اليورانيوم عالي التخصيب".وكان قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس، إن أمريكا لا تريد فرض رسوم على مضيق هرمز، و"ستسترد" مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.وقال ترامب للصحفيين: "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".إعلام إسرائيلي: إيران قد تهاجم تل أبيب بشكل مفاجئمقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان

