الخارجية الإيرانية: الملف النووي غير مطروح للنقاش في هذه المرحلة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن الزيارات الدبلوماسية الحالية إلى طهران تركز على جهود إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في...
2026-05-22T18:32+0000
صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن الزيارات الدبلوماسية الحالية إلى طهران تركز على جهود إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أن الخلافات العميقة مع واشنطن لا تسمح في هذه المرحلة بمناقشة تفاصيل الملف النووي، وخاصة قضايا اليورانيوم عالي التخصيب.
وقال بقائي: "الزيارات إلى طهران تتم في إطار المسار الدبلوماسي وتركز على مسألة إنهاء الحرب، ولا يمكن القول إننا سنصل حتما إلى نتيجة بعد بضع زيارات أو مفاوضات خلال أسابيع أو أشهر".
وتابع: "ليس من المقرر في هذه المرحلة مناقشة التفاصيل المتعلقة بالملف النووي ونركز على إنهاء الحرب حاليا. إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان موضوع بالغ الأهمية".
وأكمل: "الخلافات مع واشنطن عميقة وكبيرة للغاية لا سيما بعد الجرائم المرتكبة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، والدبلوماسية تحتاج إلى وقف وكل طرف يستفيد من كل فرصة لنقل وجهات نظره".
وأضاف: "وضع مضيق هرمز وما تصفه واشنطن بالحصار البحري علينا يجب أن يخضعا أيضا للنقاش، ولن نصل في هذه المرحلة إلى نتيجة إذا أردنا الخوض في تفاصيل ملف اليورانيوم عالي التخصيب".
وتابع: "خضنا سابقا مسار بحث قضايا اليورانيوم عالي التخصيب وكانت الخلافات كبيرة إلى درجة حالت دون التوصل إلى اتفاق".
وتعليقاً على زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، أكد أن هذه التحركات الدبلوماسية، رغم كثافتها المتزايدة، تمثل استمراراً للمسار السياسي ذاته.
وحول التقارير عن وصول وفد قطري إلى طهران للمساعدة في التوصل لاتفاق، أكد أن وفدا قطريا أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لكن الجانب الباكستاني لا يزال هو الوسيط الرسمي في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق.
ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات، وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.