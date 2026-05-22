الخارجية الإيرانية: الملف النووي غير مطروح للنقاش في هذه المرحلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/الخارجية-الإيرانية-الملف-النووي-غير-مطروح-للنقاش-في-هذه-المرحلة-1113662485.html
الخارجية الإيرانية: الملف النووي غير مطروح للنقاش في هذه المرحلة
الخارجية الإيرانية: الملف النووي غير مطروح للنقاش في هذه المرحلة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن الزيارات الدبلوماسية الحالية إلى طهران تركز على جهود إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T18:32+0000
2026-05-22T18:32+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقال بقائي: "الزيارات إلى طهران تتم في إطار المسار الدبلوماسي وتركز على مسألة إنهاء الحرب، ولا يمكن القول إننا سنصل حتما إلى نتيجة بعد بضع زيارات أو مفاوضات خلال أسابيع أو أشهر".وأكمل: "الخلافات مع واشنطن عميقة وكبيرة للغاية لا سيما بعد الجرائم المرتكبة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، والدبلوماسية تحتاج إلى وقف وكل طرف يستفيد من كل فرصة لنقل وجهات نظره".وأضاف: "وضع مضيق هرمز وما تصفه واشنطن بالحصار البحري علينا يجب أن يخضعا أيضا للنقاش، ولن نصل في هذه المرحلة إلى نتيجة إذا أردنا الخوض في تفاصيل ملف اليورانيوم عالي التخصيب".وتعليقاً على زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، أكد أن هذه التحركات الدبلوماسية، رغم كثافتها المتزايدة، تمثل استمراراً للمسار السياسي ذاته.وحول التقارير عن وصول وفد قطري إلى طهران للمساعدة في التوصل لاتفاق، أكد أن وفدا قطريا أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لكن الجانب الباكستاني لا يزال هو الوسيط الرسمي في المفاوضات مع الولايات المتحدة.ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات، وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260522/موسكو-روسيا-تعارض-تكرار-العدوان-المسلح-على-إيران-وتؤكد-عدم-وجود-مبررات-قانونية-له--1113651318.html
https://sarabic.ae/20260522/روبيو-ترامب-مستاء-جدا-من-الناتو-بسبب-حرب-إيران-1113633921.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الإيرانية: الملف النووي غير مطروح للنقاش في هذه المرحلة

18:32 GMT 22.05.2026
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن الزيارات الدبلوماسية الحالية إلى طهران تركز على جهود إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أن الخلافات العميقة مع واشنطن لا تسمح في هذه المرحلة بمناقشة تفاصيل الملف النووي، وخاصة قضايا اليورانيوم عالي التخصيب.
وقال بقائي: "الزيارات إلى طهران تتم في إطار المسار الدبلوماسي وتركز على مسألة إنهاء الحرب، ولا يمكن القول إننا سنصل حتما إلى نتيجة بعد بضع زيارات أو مفاوضات خلال أسابيع أو أشهر".

وتابع: "ليس من المقرر في هذه المرحلة مناقشة التفاصيل المتعلقة بالملف النووي ونركز على إنهاء الحرب حاليا. إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان موضوع بالغ الأهمية".

وأكمل: "الخلافات مع واشنطن عميقة وكبيرة للغاية لا سيما بعد الجرائم المرتكبة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، والدبلوماسية تحتاج إلى وقف وكل طرف يستفيد من كل فرصة لنقل وجهات نظره".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
موسكو: روسيا تعارض تكرار العدوان المسلح على إيران وتؤكد عدم وجود مبررات قانونية له
12:13 GMT
وأضاف: "وضع مضيق هرمز وما تصفه واشنطن بالحصار البحري علينا يجب أن يخضعا أيضا للنقاش، ولن نصل في هذه المرحلة إلى نتيجة إذا أردنا الخوض في تفاصيل ملف اليورانيوم عالي التخصيب".

وتابع: "خضنا سابقا مسار بحث قضايا اليورانيوم عالي التخصيب وكانت الخلافات كبيرة إلى درجة حالت دون التوصل إلى اتفاق".

وتعليقاً على زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، أكد أن هذه التحركات الدبلوماسية، رغم كثافتها المتزايدة، تمثل استمراراً للمسار السياسي ذاته.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
روبيو: ترامب "مستاء جدا" من "الناتو" بسبب حرب إيران
01:02 GMT
وحول التقارير عن وصول وفد قطري إلى طهران للمساعدة في التوصل لاتفاق، أكد أن وفدا قطريا أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لكن الجانب الباكستاني لا يزال هو الوسيط الرسمي في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق.

ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات، وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала