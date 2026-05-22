روبيو: تقدم طفيف في محادثات السلام بين واشنطن وطهران

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، عن إحراز "تقدم طفيف" في محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ملف... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال روبيو، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقد في السويد، إن الأسس الرئيسية للموقف الأمريكي لم تتغير، مشددًا على أن واشنطن ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران سلاحًا نوويًا. وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أوضح، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى". وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات. وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

