روبيو: مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا عملية مستمرة وليست إجراء عقابيا
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا ليست إجراءً عقابيًا، بل عملية مستمرة 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T08:47+0000
وقال روبيو للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في السويد: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بانتشار قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار مراجعة أماكن انتشار قواتنا. هذا ليس إجراءً عقابيًا، بل هو ببساطة عملية مستمرة".
وأشار وزير الخارجية أيضا إلى أن المراجعة ستستمر بشكل إيجابي وبنّاء، بالتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم أمس الخميس، إن ترامب "مستاء جدًا" من الدول الأعضاء بالحلف التي لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد على أراضيها من أجل الحرب، مشيرًا إلى إسبانيا على وجه الخصوص.
وأضاف روبيو، لصحفيين في ميامي: "هناك دول مثل إسبانيا ترفض السماح لنا باستخدام هذه القواعد - حسنًا، لماذا أنتم في حلف شمال الأطلسي إذًا؟ هذا سؤال منطقي جدًا".
وتابع: "للإنصاف، كانت دول أخرى في حلف شمال الأطلسي متعاونة للغاية. لكننا بحاجة إلى مناقشة ذلك".
وكان البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)،
أعلن أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.