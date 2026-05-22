روبيو: واشنطن مستعدة لمواصلة دورها في التسوية الأوكرانية لكن المفاوضات معلقة حاليا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة دورها في النزاع الأوكراني، لكن المفاوضات متوقفة حاليًا.

2026-05-22T14:20+0000

وقال روبيو للصحفيين، خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هلسينغبورغ، السويد: "إذا رأينا فرصة للدخول في مفاوضات مثمرة، لا مفاوضات عقيمة، بحيث تُتاح لها فرصة النجاح، فنحن على استعداد للقيام بهذا الدور (في حل النزاع في أوكرانيا)".وأضاف وزير الخارجية: "لا تُجرى هذه المفاوضات حاليًا، لكننا نأمل أن يتغير ذلك".وشدد روبيو على ضرورة حل النزاع الأوكراني عبر القنوات الدبلوماسية فقط.وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمفاوضات لا نهاية لها حول تسوية في أوكرانيا لا تُفضي إلى أي نتيجة.وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في برنامج توريد الأسلحة إلى أوكرانيا الممول من حلفاء الناتو، ولم يطرأ أي تغيير على هذا البرنامج. وأضاف روبيو: "تتلقى أوكرانيا مساعدات أكثر من أي وقت مضى من خلال برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية، الذي تواصل الولايات المتحدة المشاركة فيه، ولم يطرأ أي تغيير على هذا البرنامج".وقال لافروف خلال إحاطة صحفية: "أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في تعليقه الأخير على مفاوضاتنا مع الأمريكيين بشأن الأزمة الأوكرانية، إلى أنه لدينا موقف مبدئي وسنحققه إما عبر المفاوضات أو من خلال عملية عسكرية خاصة. لكننا نُدرك أن التوصل إلى تسوية نهائية سيكون نتيجةً لتسوية ودية، كما هو الحال في أي قضية تُشارك فيها، بشكل أو بآخر، عدة دول".ومنذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المحادثات، وكان آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط.ودخلت آلية دعم متطلبات أوكرانية، التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتزويد كييف بالأسلحة من خلال مساهمات من الدول الأعضاء في الحلف، حيز التنفيذ منذ أغسطس/ آب 2025.موسكو: نظام كييف يمارس الإرهاب ضد الأطفال بدعم من الغرب بسبب هزائمه في ساحات القتال

