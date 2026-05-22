روبيو: واشنطن مستعدة لمواصلة دورها في التسوية الأوكرانية لكن المفاوضات معلقة حاليا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: واشنطن مستعدة لمواصلة دورها في التسوية الأوكرانية لكن المفاوضات معلقة حاليا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة دورها في النزاع الأوكراني، لكن المفاوضات متوقفة حاليًا. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
روبيو: واشنطن مستعدة لمواصلة دورها في التسوية الأوكرانية لكن المفاوضات معلقة حاليا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة دورها في النزاع الأوكراني، لكن المفاوضات متوقفة حاليًا.
وقال روبيو للصحفيين، خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هلسينغبورغ، السويد: "إذا رأينا فرصة للدخول في مفاوضات مثمرة، لا مفاوضات عقيمة، بحيث تُتاح لها فرصة النجاح، فنحن على استعداد للقيام بهذا الدور (في حل النزاع في أوكرانيا)".
وأضاف وزير الخارجية: "لا تُجرى هذه المفاوضات حاليًا، لكننا نأمل أن يتغير ذلك".
وشدد روبيو على ضرورة حل النزاع الأوكراني عبر القنوات الدبلوماسية فقط.
وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمفاوضات لا نهاية لها حول تسوية في أوكرانيا لا تُفضي إلى أي نتيجة.
وقال روبيو للصحفيين: يسعدنا الانخراط في عملية السلام هذه إذا سنحت الفرصة لإجراء مفاوضات بناءة ومثمرة، لكننا لسنا مهتمين أيضاً بالانجرار إلى دوامة لا تنتهي من الاجتماعات التي لا طائل منها.
وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في برنامج توريد الأسلحة إلى أوكرانيا الممول من حلفاء الناتو، ولم يطرأ أي تغيير على هذا البرنامج. وأضاف روبيو: "تتلقى أوكرانيا مساعدات أكثر من أي وقت مضى من خلال برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية، الذي تواصل الولايات المتحدة المشاركة فيه، ولم يطرأ أي تغيير على هذا البرنامج".
وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تدرك أن الحل النهائي بشأن الأزمة الأوكرانية سيكون نتيجة تسوية.
وقال لافروف خلال إحاطة صحفية: "أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في تعليقه الأخير على مفاوضاتنا مع الأمريكيين بشأن الأزمة الأوكرانية، إلى أنه لدينا موقف مبدئي وسنحققه إما عبر المفاوضات أو من خلال عملية عسكرية خاصة. لكننا نُدرك أن التوصل إلى تسوية نهائية سيكون نتيجةً لتسوية ودية، كما هو الحال في أي قضية تُشارك فيها، بشكل أو بآخر، عدة دول".
ومنذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المحادثات، وكان آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط.
ودخلت آلية دعم متطلبات أوكرانية، التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتزويد كييف بالأسلحة من خلال مساهمات من الدول الأعضاء في الحلف، حيز التنفيذ منذ أغسطس/ آب 2025.
