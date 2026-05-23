https://sarabic.ae/20260523/أمير-قطر-وترامب-يناقشان-هاتفيا-مساعي-تثبيت-التهدئة-الإقليمية-وخفض-التصعيد-1113675212.html
أمير قطر وترامب يناقشان هاتفيا مساعي تثبيت التهدئة الإقليمية وخفض التصعيد
أمير قطر وترامب يناقشان هاتفيا مساعي تثبيت التهدئة الإقليمية وخفض التصعيد
سبوتنيك عربي
ناقش أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، آخر التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد،... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T11:57+0000
2026-05-23T11:57+0000
2026-05-23T11:57+0000
إيران
فطر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113675055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_150f4747f76153a86eeee69b869fe185.jpg
وجاء في بيان الديوان الأميري القطري: "جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيدا من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت تقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد اجتماعا رفيع المستوى مع فريقه للأمن القومي، يوم أمس الجمعة، لبحث تطورات الحرب مع إيران، وسط مؤشرات متزايدة على دراسة واشنطن تنفيذ عملية عسكرية "حاسمة ونهائية" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية الجارية.وتزامنت التحركات الأمريكية مع جهود وساطة إقليمية، شملت وصول قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى طهران، إضافة إلى وصول وفد قطري لدعم المساعي الدبلوماسية ومنع تجدد الحرب.وأشارت المصادر إلى أن ترامب لا يزال يوازن بين خيار التصعيد العسكري وإمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي خلال الساعات المقبلة، رغم تزايد قناعته بضرورة التحرك العسكري إذا لم يحدث تقدم مفاجئ في المحادثات.
https://sarabic.ae/20260523/تقرير-ترامب-يدرس-ضربة-نهائية-ضد-إيران-تمهيدا-لإعلان-النصر-وإنهاء-الحرب-1113671543.html
https://sarabic.ae/20260523/وزير-الخارجية-الإيراني-يجري-مباحثات-مع-قائد-الجيش-الباكستاني-في-طهران-1113670487.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113675055_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_5384de286ddddb556b2f89294cc8d927.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, فطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, فطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أمير قطر وترامب يناقشان هاتفيا مساعي تثبيت التهدئة الإقليمية وخفض التصعيد
ناقش أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، آخر التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد، مع التأكيد على دعم الجهود الدبلوماسية بما يحفظ أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.
وجاء في بيان الديوان الأميري القطري: "جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيدا من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين".
وأضاف البيان أن "الاتصال تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت تقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد اجتماعا رفيع المستوى مع فريقه للأمن القومي، يوم أمس الجمعة، لبحث تطورات الحرب مع إيران، وسط مؤشرات متزايدة على دراسة واشنطن تنفيذ عملية عسكرية
"حاسمة ونهائية" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية الجارية.
وبحسب مصادر أمريكية، فقد ناقش الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، ومدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، سيناريوهات انهيار المفاوضات مع طهران، في ظل تعثر المحادثات وعدم إحراز تقدم ملموس.
وتزامنت التحركات الأمريكية مع جهود وساطة إقليمية، شملت وصول قائد الجيش الباكستاني
، المشير عاصم منير، إلى طهران، إضافة إلى وصول وفد قطري لدعم المساعي الدبلوماسية ومنع تجدد الحرب.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار المفاوضات، لكنها شددت على أن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيدًا، فيما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني، أن التركيز الحالي ينصب على "إنهاء الحرب" قبل بحث أي ملفات أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن ترامب لا يزال يوازن بين خيار التصعيد العسكري وإمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي خلال الساعات المقبلة، رغم تزايد قناعته بضرورة التحرك العسكري إذا لم يحدث تقدم مفاجئ في المحادثات.