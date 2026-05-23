الجيش الإيراني: مستعدون للمواجهة الحاسمة والشاملة مع أي عدوان

سبوتنيك عربي

أكد الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن قواته العسكرية على أهبة الاستعداد للمواجهة الحاسمة والشاملة مع أي تهديد أو عدوان من قبل الأعداء. 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T16:58+0000

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإيراني أصدر بيانا جاء فيه أن "الشعب الإيراني النبيل والقوات المسلحة الإيرانية، ولا سيما جيش الجمهورية الإسلامية الباسل والمخلص یقفون اليوم أيضاً بفضل تلك الروح الجهادية".وتابع: "وبالاستفادة من التجارب القيمة للدفاع المقدس والحربین المفروضتین اللتین استمرتا 12 يوماً و40 يوماً، على أهبة الاستعداد واليقظة، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة لمواجهة الأعداء".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب.وأضافت: "خلال هذا اللقاء، الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا".ووصل منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس الجمعة، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني. وقال الجيش الباكستاني في بيان: "وصل المشير سيد عاصم منير، رئيس أركان الجيش ورئيس أركان الدفاع، إلى طهران في إطار جهود الوساطة الجارية".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق.ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات، وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.وأكد ترامب، أمس الجمعة، قرب انتهاء أزمة إيران، وذلك بينما تتواصل الوساطات الإقليمية والدولية بالتزامن مع بحث واشنطن خيارات عسكرية إذا تعثرت المفاوضات.وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمة ألقاها في تجمع جماهيري بمدينة سوفيرن في ولاية نيويورك، إن الصراع مع إيران "سينتهي قريبًا".

