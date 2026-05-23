الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 25 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت دائرة العلاقات العامة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن 25 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، عبرت مضيق هرمز خلال... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T09:31+0000
أعلنت دائرة العلاقات العامة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن 25 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، عبرت مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد الحصول على التصاريح اللازمة، وبالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري لتأمين عبورها.
وأضافت في بيان لها، أن عبور السفن تم في إطار إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سلامة الملاحة في المضيق.
وأشارت إلى أنه "رغم حالة عدم الاستقرار الناتجة عن العدوان الأمريكي في المنطقة، فإن البحرية التابعة للحرس الثوري تواصل فرض سيطرتها على مضيق هرمز بشكل محكم"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأغلقت إيران مضيق هرمز أمام جميع السفن باستثناء سفنها، منذ بدء الحرب مع أمريكا وإسرائيل في أواخر شهر فبراير/ شباط 2026، مما تسبب في أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.
وفي المقابل، ردت أمريكا الشهر الماضي، بفرض حصار مماثل على موانئ إيران.
وانعكس الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لإمدادات النفط إلى السوق العالمية
من دول الخليج العربي، على مستويات تصدير النفط وإنتاجه؛ إذ تشهد معظم دول العالم حاليًا ارتفاعا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.