"سنتكوم": تفتيش ناقلة إيرانية للاشتباه في محاولتها خرق الحصار

سبوتنيك عربي

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن قواتها العسكرية أجرت عملية تفتيش لناقلة إيرانية للاشتباه في محاولتها خرق الحصار.

2026-05-20T21:38+0000

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها، مساء الأربعاء، أنه جرى تفتيش السفينة "إم تي سيليستيال سي" وإعادة توجيهها، بعد الاشتباه في توجهها نحو ميناء إيراني.وأفاد بيان للقوات الأمريكية "سنتكوم" أن عناصر القوة صعدت على متن ناقلة نفط تجارية ترفع علم إيران في خليج عُمان، وذلك للاشتباه في محاولتها خرق القيود الأمريكية.ويشار إلى أن هذه الحادثة هي الخامسة من نوعها منذ بدء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ما وُصف بأنه حصار على الموانئ الإيرانية.وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد... قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد، وتابع: "كنت يوم الإثنين (أول أمس) على بُعد ساعة واحدة من توجيه ضربة ضد إيران".وكشف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

