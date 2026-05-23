الخارجية الروسية: روسيا منفتحة دائما على المفاوضات مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، السبت، بأن روسيا منفتحة دائمًا على إجراء مفاوضات مع الجانب... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T01:20+0000

وقال بوليشوك، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "روسيا كانت ولا تزال منفتحة دائمًا على المفاوضات".وشدد بوليشوك قائلًا: "موقفنا معروف جيدًا ولم يتغير".وأمس الجمعة، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا تدرك أن الحل النهائي بشأن الأزمة الأوكرانية سيكون نتيجة تسوية.وقال لافروف خلال إحاطة صحفية: "أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في تعليقه الأخير على مفاوضاتنا مع الأمريكيين بشأن الأزمة الأوكرانية، إلى أن لدينا موقفًا مبدئيًا وسنحققه إما عبر المفاوضات أو من خلال عملية عسكرية خاصة. لكننا نُدرك أن التوصل إلى تسوية نهائية سيكون نتيجةً لتسوية ودية، كما هو الحال في أي قضية تُشارك فيها، بشكل أو بآخر، عدة دول".وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قالت في تصريحات صحفية: "تسوية الأزمة حول أوكرانيا، يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي".وكشفت زاخاروفا أن روسيا لم ترفض قط الانخراط في مباحثات جوهرية حول سبل تسوية الوضع المحيط بأوكرانيا، غير أن الدول الأوروبية لا تُبدي أي رغبة لحل الأزمة الأوكرانية.وأوضحت: "كما يتضح من تصريحات وأفعال القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، لا توجد حاليا أي رغبة حقيقية في حل الأزمة بل يُلاحَظ العكس تمامًا".

