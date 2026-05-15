https://sarabic.ae/20260515/بانكين-أمريكا-تتخذ-إجراءات-تضر-بروسيا-رغم-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1113428640.html

بانكين: أمريكا تتخذ إجراءات تضر بروسيا رغم المفاوضات بشأن أوكرانيا

بانكين: أمريكا تتخذ إجراءات تضر بروسيا رغم المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بروسيا، رغم استمرار المفاوضات المتعلقة بتسوية النزاع في... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T01:42+0000

2026-05-15T01:42+0000

2026-05-15T01:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وقال بانكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن هذه الإجراءات تشمل استمرار وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، مشيراً إلى أن قوائم العقوبات لا يتم تقليصها بل يجري توسيعها.وأضاف أن "أي تخفيف في نظام العقوبات يعد تخفيفاً ظرفياً ومؤقتاً”، لافتاً إلى أن القرارات الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك تمديد بعض التراخيص الخاصة بإمدادات النفط الروسي، تعكس طبيعة هذا النهج.وأشار المسؤول الروسي، إلى أن المتابعين يدركون أسباب هذه السياسات وتداعياتها، في ظل استمرار التوتر بين موسكو وواشنطن على خلفية الحرب في أوكرانيا.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية ينبغي أن تتواصل في إطار ثلاثي بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الإطار الذي ستجري به الجولة التالية من المفاوضات حول التسوية الأوكرانية: "بالنسبة للإطار، نعم، نحن نتحدث عن استمرار الإطار الثلاثي ".وأكد بيسكوف أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي، كيريل دميترييف يواصل العمل على قضايا التعاون التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة.وقال بيسكوف، للصحفيين: "كيريل دميترييف يواصل العمل ضمن مجموعة العمل المعنية بالشؤون الاقتصادية، وقضايا التعاون التجاري والاقتصادي".وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مسألة الأراضي هي أصعب مسألة في ملف التسوية الأوكرانية، لافتًا إلى أن نظام كييف يبذل كل الجهود لسحب المساعدات المالية الأوروبية بدلا من البحث عن طرق التسوية السلمية، مشيرًا إلى أن أي اجتماعات جادة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن تسبقها دراسة متأنية من قبل خبراء متخصصين.إعلام: زيلينسكي أبلغ ترامب بأمله في تسوية النزاع بحلول نهاية العام

https://sarabic.ae/20260514/ناريشكين-إن-لم-يحل-الصراع-في-أوكرانيا-دبلوماسيا-فلدى-روسيا-كل-الإمكانيات-للقيام-بذلك-عسكريا-1113403535.html

https://sarabic.ae/20260509/بوتين-ترامب-وإدارته-يسعون-بصدق-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-1113290210.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم