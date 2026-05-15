بانكين: أمريكا تتخذ إجراءات تضر بروسيا رغم المفاوضات بشأن أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بانكين: أمريكا تتخذ إجراءات تضر بروسيا رغم المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بروسيا، رغم استمرار المفاوضات المتعلقة بتسوية النزاع في... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
01:42 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 01:43 GMT 15.05.2026)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بروسيا، رغم استمرار المفاوضات المتعلقة بتسوية النزاع في أوكرانيا.
وقال بانكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن هذه الإجراءات تشمل استمرار وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، مشيراً إلى أن قوائم العقوبات لا يتم تقليصها بل يجري توسيعها.
وأضاف أن "أي تخفيف في نظام العقوبات يعد تخفيفاً ظرفياً ومؤقتاً”، لافتاً إلى أن القرارات الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك تمديد بعض التراخيص الخاصة بإمدادات النفط الروسي، تعكس طبيعة هذا النهج.
وأشار المسؤول الروسي، إلى أن المتابعين يدركون أسباب هذه السياسات وتداعياتها، في ظل استمرار التوتر بين موسكو وواشنطن على خلفية الحرب في أوكرانيا.
واختتم بانكين تصريحاته بالتعبير عن أمل موسكو في أن تتحول التصريحات السياسية إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية ينبغي أن تتواصل في إطار ثلاثي بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الإطار الذي ستجري به الجولة التالية من المفاوضات حول التسوية الأوكرانية: "بالنسبة للإطار، نعم، نحن نتحدث عن استمرار الإطار الثلاثي ".
وأكد بيسكوف أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي، كيريل دميترييف يواصل العمل على قضايا التعاون التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "كيريل دميترييف يواصل العمل ضمن مجموعة العمل المعنية بالشؤون الاقتصادية، وقضايا التعاون التجاري والاقتصادي".
وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مسألة الأراضي هي أصعب مسألة في ملف التسوية الأوكرانية، لافتًا إلى أن نظام كييف يبذل كل الجهود لسحب المساعدات المالية الأوروبية بدلا من البحث عن طرق التسوية السلمية، مشيرًا إلى أن أي اجتماعات جادة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن تسبقها دراسة متأنية من قبل خبراء متخصصين.
