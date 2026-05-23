عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": العمل الجماعي ضرورة لمواجهة تحديات القارة الأفريقية
سبوتنيك عربي
أكد السفير عزت سعد، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر تحرص على الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" باعتباره تقليدًا ممتدًا منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، التي...
2026-05-23T19:59+0000
محمد حميدة
محمد حميدة
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
أكد السفير عزت سعد، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر تحرص على الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" باعتباره تقليدًا ممتدًا منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، التي كانت القاهرة من بين الدول المؤسسة لها.
وقال سعد لوكالة "سبوتنيك"، خلال كلمته في احتفالية
"يوم أفريقيا" التي أقيمت، اليوم السبت، في مقر جامعة القاهرة، إن هذا التقليد يعكس انتماء مصر العميق للقارة الأفريقية، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المصرية.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية
شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القاهرة تتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الدول الأفريقية، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية للقارة، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتجارة البينية.
وأوضح سعد أن القارة الأفريقية لا تزال تواجه تداعيات وتحديات أمنية موروثة من حقبة الاستعمار، لافتًا إلى أن بعض الدول تعاني من أزمات تتعلق بعدم الاستقرار والصراعات الداخلية والحروب الأهلية.
وشدد على أن مصر
تضطلع بدور محوري في دعم استقرار القارة، وتسعى دائمًا إلى تسوية النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، سواء داخل أفريقيا أو في مناطق أخرى.
وأضاف أن التحديات التي تواجه القارة متعددة، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتعاون المشترك يمثلان السبيل الأمثل للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية.
ونظمت وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مصر، في وقت سابق من اليوم السبت، احتفالية بمناسبة "يوم أفريقيا" بمقر جامعة القاهرة، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، وعبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي المصري، ومحمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.
وشهدت الاحتفالية
مشاركة رفيعة المستوى ضمت السفراء الأفارقة والأجانب المعتمدين لدى مصر، وعددا من الشخصيات العامة وقيادات الفكر والأكاديميين والإعلاميين، بالإضافة إلى مشاركة وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة، ونائب رئيس الجمعية الوطنية السنغالي كضيوف شرف.