لغز صمود الهرم الأكبر ينكشف بعد 4600 عام.. دراسة تكشف سر نجاته من الزلازل

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
لغز صمود الهرم الأكبر ينكشف بعد 4600 عام.. دراسة تكشف سر نجاته من الزلازل
كشفت دراسة علمية حديثة عن أحد أسرار صمود هرم الجيزة الأكبر أمام الزلازل والتغيرات الطبيعية على مدار نحو 4600 عام، رغم تعرضه لزلازل قوية وعوامل تعرية متواصلة... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
وأجرى باحثون عشرات القياسات داخل الهرم الأكبر، المعروف بهرم "خوفو"، لتحديد ما يُعرف بـ"التردد الأساسي"، وهو المؤشر الذي يوضح كيفية استجابة المبنى للهزات الأرضية أثناء وقوع الزلازل.وأوضح محمد الجابري، الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن التردد الطبيعي للهرم يبلغ نحو 2.3 هرتز، وهو أعلى بكثير من تردد الأرض المحيطة الذي يقدر بنحو 0.6 هرتز، ما ساعد على تقليل تأثير الزلازل ومنع تضخيم الاهتزازات داخل البناء، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة "Scientific Reports".وأشار الباحثون إلى أن تصميم الهرم الداخلي، بما يتضمنه من غرف لتخفيف الضغط، إضافة إلى تشييده فوق هضبة قوية من الحجر الجيري، لعب دورا رئيسيا في مقاومته للهزات الأرضية على مدى آلاف السنين.كما لفت إلى أن الغرف الخمس الواقعة فوق "حجرة الملك" لعبت دورا مهمًا في تقليل تأثير الاهتزازات، رغم وقوعها في مناطق مرتفعة داخل الهرم.وأكد الجابري أن هذه النتائج تعد الأولى من نوعها فيما يتعلق بقياس الخصائص الزلزالية للهرم الأكبر، موضحا أن المصريين القدماء ربما لم يكونوا على دراية بالقوانين الفيزيائية الحديثة، لكنهم تمكنوا عبر الخبرة والتجربة من تطوير تقنيات بناء شديدة الكفاءة والصلابة.وأضاف أن تصميم أهرامات الجيزة وغيرها من الصروح القديمة في مصر يعكس قدرة المعماريين القدماء على التكيف مع البيئة المحيطة واستخدام الموارد المتاحة بذكاء لبناء منشآت استطاعت الصمود أمام الزمن والكوارث الطبيعية.من جانبه، أكد عالم الزلازل، عاصم سلامة، في الدراسة أن المصريين القدماء امتلكوا معرفة عملية متقدمة تتعلق بالاستقرار الهندسي وتوزيع الأحمال، حتى وإن لم يكونوا يدركون القوانين الفيزيائية الحديثة بشكلها الحالي.ولفت الباحثون في الدراسة إلى أن الهرم الأكبر تعرّض عبر تاريخه لزلازل قوية، بينها زلزالا عامي 1847 و1992 اللذان تسببا في أضرار جسيمة لآلاف المباني، بينما لم يتعرض الهرم سوى لأضرار طفيفة، ما يعكس كفاءة تصميمه الهندسي الاستثنائي.
كشفت دراسة علمية حديثة عن أحد أسرار صمود هرم الجيزة الأكبر أمام الزلازل والتغيرات الطبيعية على مدار نحو 4600 عام، رغم تعرضه لزلازل قوية وعوامل تعرية متواصلة عبر القرون.
وأجرى باحثون عشرات القياسات داخل الهرم الأكبر، المعروف بهرم "خوفو"، لتحديد ما يُعرف بـ"التردد الأساسي"، وهو المؤشر الذي يوضح كيفية استجابة المبنى للهزات الأرضية أثناء وقوع الزلازل.
وأوضح محمد الجابري، الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن التردد الطبيعي للهرم يبلغ نحو 2.3 هرتز، وهو أعلى بكثير من تردد الأرض المحيطة الذي يقدر بنحو 0.6 هرتز، ما ساعد على تقليل تأثير الزلازل ومنع تضخيم الاهتزازات داخل البناء، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة "Scientific Reports".
وأشار الباحثون إلى أن تصميم الهرم الداخلي، بما يتضمنه من غرف لتخفيف الضغط، إضافة إلى تشييده فوق هضبة قوية من الحجر الجيري، لعب دورا رئيسيا في مقاومته للهزات الأرضية على مدى آلاف السنين.
كما لفت إلى أن الغرف الخمس الواقعة فوق "حجرة الملك" لعبت دورا مهمًا في تقليل تأثير الاهتزازات، رغم وقوعها في مناطق مرتفعة داخل الهرم.
وأكد الجابري أن هذه النتائج تعد الأولى من نوعها فيما يتعلق بقياس الخصائص الزلزالية للهرم الأكبر، موضحا أن المصريين القدماء ربما لم يكونوا على دراية بالقوانين الفيزيائية الحديثة، لكنهم تمكنوا عبر الخبرة والتجربة من تطوير تقنيات بناء شديدة الكفاءة والصلابة.
وأضاف أن تصميم أهرامات الجيزة وغيرها من الصروح القديمة في مصر يعكس قدرة المعماريين القدماء على التكيف مع البيئة المحيطة واستخدام الموارد المتاحة بذكاء لبناء منشآت استطاعت الصمود أمام الزمن والكوارث الطبيعية.
من جانبه، أكد عالم الزلازل، عاصم سلامة، في الدراسة أن المصريين القدماء امتلكوا معرفة عملية متقدمة تتعلق بالاستقرار الهندسي وتوزيع الأحمال، حتى وإن لم يكونوا يدركون القوانين الفيزيائية الحديثة بشكلها الحالي.
ولفت الباحثون في الدراسة إلى أن الهرم الأكبر تعرّض عبر تاريخه لزلازل قوية، بينها زلزالا عامي 1847 و1992 اللذان تسببا في أضرار جسيمة لآلاف المباني، بينما لم يتعرض الهرم سوى لأضرار طفيفة، ما يعكس كفاءة تصميمه الهندسي الاستثنائي.
