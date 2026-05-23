محاولة استعراضية داخل بحيرة تنتهي بالسجن... فيديو
سيارة في البحيرة
ألقت شرطة مدينة غرايبفاين الأمريكية القبض على سائق سيارة من طراز "سايبرتراك" التابعة لشركة "تسلا"، بعد أن تعمّد قيادة مركبته إلى إحدى البحيرات شمال ولاية تكساس لاختبار ميزة تُعرف باسم "وضع الخوض"، قبل أن تتعطل السيارة وتعلق داخل المياه.
ووفقا لبيان صادر عن شرطة غرايبفاين، فقد استجابت الفرق الأمنية لبلاغ يتعلق بسيارة مهجورة داخل بحيرة غرايبفاين، بعدما غادر السائق وركابه الموقع عقب تعطل المركبة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وأوضحت الشرطة أن السائق، ويدعى جيمي جاك ماكدانيال، استخدم وضع القيادة المخصص للطرق الوعرة أثناء دخوله إلى البحيرة، إلا أن السيارة توقفت عن العمل داخل المياه.
A man who thought he was driving a BYD submersible vehicle had a terrifying experience.— MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) May 20, 2026
He placed his Cybertruck on a canyon system in Texas and drove it into a lake. The result was frightening: the vehicle sank and came to a stop after water entered it. The passengers barely… pic.twitter.com/qqCEL8LqI4
وتم توقيف السائق وتوجيه عدة مخالفات إليه، من بينها قيادة مركبة داخل منطقة مغلقة من البحيرة، وعدم حيازته ترخيصاً صالحاً للقوارب، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بمعدات السلامة المائية. وأكدت الشرطة أن دخول المركبات إلى المياه، حتى وإن كانت قادرة تقنياً على ذلك، قد يثير مخاوف قانونية وأمنية بموجب قوانين ولاية تكساس.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم شرطة غرايبفاين، كاثرين غامبوا: "لا نشجع إطلاقاً على قيادة السيارات عمداً داخل المياه، فالأمر لا يتعلق فقط بالسلامة، بل يثير أيضاً إشكالات قانونية".
وأضافت أن البحيرة تضم منحدرات مخصصة لتحميل القوارب والسفن المرخصة بشكل آمن، مشيرة إلى أن السلطات تمنع مرور المركبات الآلية على امتداد البحيرة حفاظاً على سلامة الزوار، خصوصاً مع تواجد العائلات والأطفال بشكل متكرر على الشاطئ.