إعلام: وفاة المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض بالمستشفى.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن جهاز الخدمة السرية بأن المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، توفي في المستشفى. 24.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت التقارير عن جهاز الخدمة السرية قوله: "ردّ عناصرنا بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة المشتبه به، الذي نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، حيث توفي لاحقاً".وقد وقع الحادث بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا والشارع 17 شمال غرب. وقال مسؤول إنفاذ القانون إن عناصر من القسم النظامي (المرتدي الزي الرسمي) التابع للخدمة السرية استجابوا لبلاغ عن قيام شخص بإطلاق النار عندما وقع الحادث.وسمع مراسلوالبيت الأبيض ما بدا أنه عشرات الطلقات النارية بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى إغلاق أمني واستجابة سريعة من الخدمة السرية الأمريكية.وقالت الخدمة السرية إن الوكالة تحقق في تقارير عن إطلاق نار عند زاوية الشارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، وهو يقع خارج مجمع البيت الأبيض مباشرة.وتم توجيه أعضاء السلك الصحفي المتواجدين في الحديقة الشمالية على عجل إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وداخل البيت الأبيض، طُلب من الصحفيين الاحتماء في أماكنهم بينما كان عناصر الخدمة السرية يصرخون "انبطحوا" ويحذرون من وجود "إطلاق نار".وشوهد عناصر الخدمة السرية وهم يحملون بنادق ويتحركون في منطقة الحديقة الشمالية عقب الحادث ويغلقون غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وتم رفع الإغلاق الأمني بعد الساعة 6:45 مساء بالتوقيت الشرقي مباشرة.وذكرت شبكة" سي إن إن "أن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في مقر الإقامة في البيت الأبيض. وقد تواصلت الشبكة مع البيت الأبيض، وشرطة العاصمة واشنطن، ودائرة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن للتعليق.وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ،كاش باتيل على منصة "إكس" إن الوكالة "متواجدة في الموقع وتدعم الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق النار بالقرب من أراضي البيت الأبيض - وسنحدث الجمهور فور تمكننا من ذلك".
وفي السياق، أفادت تقارير أخرى، نقلاً عن مسؤول في إنفاذ القانون الأمريكي بأن المشتبه به في حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض أصيب بجروح ونُقل إلى المستشفى.
