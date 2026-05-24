إعلام: وفاة المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض بالمستشفى.. فيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
إعلام: وفاة المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض بالمستشفى.. فيديو
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن جهاز الخدمة السرية بأن المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، توفي في المستشفى. 24.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت التقارير عن جهاز الخدمة السرية قوله: "ردّ عناصرنا بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة المشتبه به، الذي نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، حيث توفي لاحقاً".وقد وقع الحادث بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا والشارع 17 شمال غرب. وقال مسؤول إنفاذ القانون إن عناصر من القسم النظامي (المرتدي الزي الرسمي) التابع للخدمة السرية استجابوا لبلاغ عن قيام شخص بإطلاق النار عندما وقع الحادث.وسمع مراسلوالبيت الأبيض ما بدا أنه عشرات الطلقات النارية بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى إغلاق أمني واستجابة سريعة من الخدمة السرية الأمريكية.وقالت الخدمة السرية إن الوكالة تحقق في تقارير عن إطلاق نار عند زاوية الشارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، وهو يقع خارج مجمع البيت الأبيض مباشرة.وتم توجيه أعضاء السلك الصحفي المتواجدين في الحديقة الشمالية على عجل إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وداخل البيت الأبيض، طُلب من الصحفيين الاحتماء في أماكنهم بينما كان عناصر الخدمة السرية يصرخون "انبطحوا" ويحذرون من وجود "إطلاق نار".وشوهد عناصر الخدمة السرية وهم يحملون بنادق ويتحركون في منطقة الحديقة الشمالية عقب الحادث ويغلقون غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وتم رفع الإغلاق الأمني بعد الساعة 6:45 مساء بالتوقيت الشرقي مباشرة.وذكرت شبكة" سي إن إن "أن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في مقر الإقامة في البيت الأبيض. وقد تواصلت الشبكة مع البيت الأبيض، وشرطة العاصمة واشنطن، ودائرة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن للتعليق.وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ،كاش باتيل على منصة "إكس" إن الوكالة "متواجدة في الموقع وتدعم الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق النار بالقرب من أراضي البيت الأبيض - وسنحدث الجمهور فور تمكننا من ذلك".
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن جهاز الخدمة السرية بأن المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، توفي في المستشفى.
ونقلت التقارير عن جهاز الخدمة السرية قوله: "ردّ عناصرنا بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة المشتبه به، الذي نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، حيث توفي لاحقاً".
وفي السياق، أفادت تقارير أخرى، نقلاً عن مسؤول في إنفاذ القانون الأمريكي بأن المشتبه به في حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض أصيب بجروح ونُقل إلى المستشفى.
وقد وقع الحادث بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا والشارع 17 شمال غرب. وقال مسؤول إنفاذ القانون إن عناصر من القسم النظامي (المرتدي الزي الرسمي) التابع للخدمة السرية استجابوا لبلاغ عن قيام شخص بإطلاق النار عندما وقع الحادث.
وسمع مراسلوالبيت الأبيض ما بدا أنه عشرات الطلقات النارية بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى إغلاق أمني واستجابة سريعة من الخدمة السرية الأمريكية.
وقالت الخدمة السرية إن الوكالة تحقق في تقارير عن إطلاق نار عند زاوية الشارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، وهو يقع خارج مجمع البيت الأبيض مباشرة.
وتم توجيه أعضاء السلك الصحفي المتواجدين في الحديقة الشمالية على عجل إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وداخل البيت الأبيض، طُلب من الصحفيين الاحتماء في أماكنهم بينما كان عناصر الخدمة السرية يصرخون "انبطحوا" ويحذرون من وجود "إطلاق نار".
وشوهد عناصر الخدمة السرية وهم يحملون بنادق ويتحركون في منطقة الحديقة الشمالية عقب الحادث ويغلقون غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وتم رفع الإغلاق الأمني بعد الساعة 6:45 مساء بالتوقيت الشرقي مباشرة.
وذكرت شبكة" سي إن إن "أن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في مقر الإقامة في البيت الأبيض. وقد تواصلت الشبكة مع البيت الأبيض، وشرطة العاصمة واشنطن، ودائرة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن للتعليق.
تقارير: جهاز الخدمة السرية الأمريكية يحيد متسللا أطلق النار قرب البيت الأبيض
أمس, 23:50 GMT
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ،كاش باتيل على منصة "إكس" إن الوكالة "متواجدة في الموقع وتدعم الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق النار بالقرب من أراضي البيت الأبيض - وسنحدث الجمهور فور تمكننا من ذلك".
