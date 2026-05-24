https://sarabic.ae/20260524/إعلام-وفاة-المشتبه-به-في-حادث-إطلاق-النار-قرب-البيت-الأبيض-في-المستشفى-فيديو-1113692014.html

إعلام: وفاة المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض بالمستشفى.. فيديو

إعلام: وفاة المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض بالمستشفى.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن جهاز الخدمة السرية بأن المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، توفي في المستشفى. 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T01:50+0000

2026-05-24T01:50+0000

2026-05-24T01:50+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101245230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a90e4adb638e993cf3cd926fe3a647c0.jpg

ونقلت التقارير عن جهاز الخدمة السرية قوله: "ردّ عناصرنا بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة المشتبه به، الذي نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، حيث توفي لاحقاً".وقد وقع الحادث بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا والشارع 17 شمال غرب. وقال مسؤول إنفاذ القانون إن عناصر من القسم النظامي (المرتدي الزي الرسمي) التابع للخدمة السرية استجابوا لبلاغ عن قيام شخص بإطلاق النار عندما وقع الحادث.وسمع مراسلوالبيت الأبيض ما بدا أنه عشرات الطلقات النارية بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى إغلاق أمني واستجابة سريعة من الخدمة السرية الأمريكية.وقالت الخدمة السرية إن الوكالة تحقق في تقارير عن إطلاق نار عند زاوية الشارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، وهو يقع خارج مجمع البيت الأبيض مباشرة.وتم توجيه أعضاء السلك الصحفي المتواجدين في الحديقة الشمالية على عجل إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وداخل البيت الأبيض، طُلب من الصحفيين الاحتماء في أماكنهم بينما كان عناصر الخدمة السرية يصرخون "انبطحوا" ويحذرون من وجود "إطلاق نار".وشوهد عناصر الخدمة السرية وهم يحملون بنادق ويتحركون في منطقة الحديقة الشمالية عقب الحادث ويغلقون غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وتم رفع الإغلاق الأمني بعد الساعة 6:45 مساء بالتوقيت الشرقي مباشرة.وذكرت شبكة" سي إن إن "أن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في مقر الإقامة في البيت الأبيض. وقد تواصلت الشبكة مع البيت الأبيض، وشرطة العاصمة واشنطن، ودائرة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن للتعليق.وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ،كاش باتيل على منصة "إكس" إن الوكالة "متواجدة في الموقع وتدعم الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق النار بالقرب من أراضي البيت الأبيض - وسنحدث الجمهور فور تمكننا من ذلك".

https://sarabic.ae/20260523/تقارير-جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكية-يحيد-متسللا-أطلق-النار-قرب-البيت-الأبيض-1113691865.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض