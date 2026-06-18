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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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بوتين: روسيا تسعى لإقامة شراكة استراتيجية ومتعددة الأوجه مع "آسيان"
بوتين: روسيا تسعى لإقامة شراكة استراتيجية ومتعددة الأوجه مع "آسيان"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تعمل على توسيع نقل البضائع عبر القارات بحرًا وسككيًا، إلى جانب... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T12:03+0000
2026-06-18T12:52+0000
روسيا
الفلبين
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وقال بوتين، خلال إدلائه مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، بتصريحات لوسائل الإعلام، في ختام قمة "روسيا - آسيان": "تقوم روسيا ودول آسيان بالكثير لتعزيز التعاون في مجال النقل. يتم توسيع نقل البضائع عبر القارات بحرًا وعبر السكك الحديدية، بالإضافة لفتح مسارات جديدة، وإطلاق خدمات لوجستية مشتركة".وأضاف الرئيس بوتين: "تقترح روسيا زيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية إلى دول آسيان، بما في ذلك الأسمدة والأدوية. وفي الوقت نفسه، سنواصل بالطبع تزويد أصدقائنا الآسيويين بالغذاء والطاقة التي تحتاجها".وأضاف الرئيس بوتين: "أعرب المشاركون عن تأييدهم لزيادة نوعية وكمية في مؤشرات التجارة المتبادلة وتحسين هيكلها، بتوسيع نطاق الاستثمار المتبادل".وأوضح أن روسيا ودول آسيان ستعمل على تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وقال: "نعتزم مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات".وأكد بوتين أن روسيا ورابطة دول "آسيان" تحترم جميع الشركاء وتاريخهم ودياناتهم ونماذج التنمية الخاصة بهم، وقال: "روسيا ودول آسيان، بوصفها دولًا ذات سيادة ومستقلة، تتبع مسار تعزيز التعاون الدولي، واحترام جميع الشركاء وتاريخهم ودياناتهم ونماذج التنمية الخاصة بهم وتقاليدهم".وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا تسعى بصدق لإقامة تعاون إستراتيجي ومتعدد الأوجه مع دول رابطة "آسيان"، وقال: "تسعى روسيا بصدق لإقامة شراكة إستراتيجية متعددة الأوجه وحقيقية مع دول جنوب شرق آسيا، ونرى الاستعداد ذاته للعمل المشترك يدًا بيد لدى أصدقائنا الآسيويين".وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن المشاركين في قمة "روسيا - آسيان" يرحبون بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وقال: "رحّبنا بالإجماع بالاتفاق بين الجانبين الإيراني والأمريكي لإنهاء الصراع العسكري، والعمل على وضع أسس اتفاق سلام مستقبلي".وأكمل: "نتوقع استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج العربي، ما سيكون له أثر إيجابي على أسواق الطاقة والغذاء العالمية".من جانبه، صرح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، بأن الأطراف المشاركة في قمة "روسيا - آسيان" بحثت مسائل أمن الطاقة.وقال ماركوس، الذي تترأس بلاده رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2026، في ختام فعاليات القمة: "تبادلنا وجهات النظر حول تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي، وتيسير التجارة والاستثمار والتقدم العلمي والتكنولوجي، وتعميق العلاقات الشخصية".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا - آسيان"، التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.وتُعقد القمة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/حزيران، بمشاركة 11 دولة هي، بروناي، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين، وتيمور الشرقية، ومن المقرر أن يتبادل المشاركون في قازان الآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا و"آسيان".الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجيةبوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
https://sarabic.ae/20260618/بث-مباشر-بوتين-وقادة-دول-آسيان-يشاركون-في-قمة-روسيا-آسيان-المنعقدة-في-مدينة-قازان-1114460420.html
https://sarabic.ae/20260618/الكرملين-روسيا-ورابطة-آسيان-تعتمدانخطة-عمل-شاملة-لتنفيذ-شراكتهما-الاستراتيجية-1114468142.html
https://sarabic.ae/20260617/بوتين-يجري-لقاءات-ثنائية-مع-قادة-آسيان-على-هامش-قمة-قازان-1114437945.html
https://sarabic.ae/20260617/بوتين-التشكيل-التمثيلي-لقمة-روسيا-آسيان-يظهر-الرغبة-بتعزيز-الشراكة-بين-موسكو-والرابطة-1114444914.html
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا–آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا–آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
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روسيا, الفلبين
روسيا, الفلبين

بوتين: روسيا تسعى لإقامة شراكة استراتيجية ومتعددة الأوجه مع "آسيان"

12:03 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 12:52 GMT 18.06.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تعمل على توسيع نقل البضائع عبر القارات بحرًا وسككيًا، إلى جانب فتح مسارات لوجستية جديدة، مشيرًا إلى أن روسيا تسعى بصدق لإقامة تعاون إستراتيجي ومتعدد الأوجه مع دول رابطة "آسيان".
وقال بوتين، خلال إدلائه مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، بتصريحات لوسائل الإعلام، في ختام قمة "روسيا - آسيان": "تقوم روسيا ودول آسيان بالكثير لتعزيز التعاون في مجال النقل. يتم توسيع نقل البضائع عبر القارات بحرًا وعبر السكك الحديدية، بالإضافة لفتح مسارات جديدة، وإطلاق خدمات لوجستية مشتركة".
© Ruptly
وأضاف الرئيس بوتين: "تقترح روسيا زيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية إلى دول آسيان، بما في ذلك الأسمدة والأدوية. وفي الوقت نفسه، سنواصل بالطبع تزويد أصدقائنا الآسيويين بالغذاء والطاقة التي تحتاجها".

وتابع: "تجرى مشاورات بشكل منتظم حول قضايا حساسة مثل مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة والاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية".

بوتين وقادة دول آسيان يشاركون في قمة روسيا-آسيان المنعقدة في مدينة قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
بوتين: روسيا ورابطة "آسيان" تربطهما شراكة إستراتيجية
07:24 GMT
وأضاف الرئيس بوتين: "أعرب المشاركون عن تأييدهم لزيادة نوعية وكمية في مؤشرات التجارة المتبادلة وتحسين هيكلها، بتوسيع نطاق الاستثمار المتبادل".
وأوضح أن روسيا ودول آسيان ستعمل على تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وقال: "نعتزم مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات".
وأكد بوتين أن روسيا ورابطة دول "آسيان" تحترم جميع الشركاء وتاريخهم ودياناتهم ونماذج التنمية الخاصة بهم، وقال: "روسيا ودول آسيان، بوصفها دولًا ذات سيادة ومستقلة، تتبع مسار تعزيز التعاون الدولي، واحترام جميع الشركاء وتاريخهم ودياناتهم ونماذج التنمية الخاصة بهم وتقاليدهم".

وأشار إلى أن روسيا ودول رابطة "آسيان"، يجب أن تنتقل إلى التسويات بالعملات الوطنية وأن تزيل العوائق التجارية، وقال: "أعرب المشاركون عن تأييدهم للزيادة النوعية والكمية في مؤشرات التجارة المتبادلة وتحسين هيكلها، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة. ولتحقيق ذلك، من المهم الانتقال في التسويات المالية للصفقات التجارية إلى العملات الوطنية، وإزالة الحواجز التجارية المتبقية، وتبسيط الإجراءات الإدارية".

وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا تسعى بصدق لإقامة تعاون إستراتيجي ومتعدد الأوجه مع دول رابطة "آسيان"، وقال: "تسعى روسيا بصدق لإقامة شراكة إستراتيجية متعددة الأوجه وحقيقية مع دول جنوب شرق آسيا، ونرى الاستعداد ذاته للعمل المشترك يدًا بيد لدى أصدقائنا الآسيويين".

وتابع: "بلدنا يقدّم لدول المنطقة المساعدة في تطوير الطاقة النووية"، مشيرًا إلى أن "شركة "روساتوم" الروسية تمتلك تقنيات فريدة لبناء محطات الكهرباء وفق أعلى معايير السلامة والبيئة".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية
11:29 GMT
وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن المشاركين في قمة "روسيا - آسيان" يرحبون بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وقال: "رحّبنا بالإجماع بالاتفاق بين الجانبين الإيراني والأمريكي لإنهاء الصراع العسكري، والعمل على وضع أسس اتفاق سلام مستقبلي".

وتابع: "توقيع رئيسي الدولتين (الولايات المتحدة الأمريكية وإيران)، السيد ترامب والسيد بيزشكيان، على هذه المذكرة (للتفاهم)، يُعطينا أساسًا للتعويل على أنها ستُشكل أساسًا لاتفاقيات مستقبلية".

وأكمل: "نتوقع استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج العربي، ما سيكون له أثر إيجابي على أسواق الطاقة والغذاء العالمية".
من جانبه، صرح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، بأن الأطراف المشاركة في قمة "روسيا - آسيان" بحثت مسائل أمن الطاقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
أمس, 14:14 GMT
وقال ماركوس، الذي تترأس بلاده رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2026، في ختام فعاليات القمة: "تبادلنا وجهات النظر حول تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي، وتيسير التجارة والاستثمار والتقدم العلمي والتكنولوجي، وتعميق العلاقات الشخصية".

وأعرب عن أمله في مواصلة الرابطة التعاون مع روسيا وتعزيز شراكتها، وقال: "نتطلع إلى العمل عن كثب مع روسيا لتعزيز شراكتنا بشكل أكبر".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا - آسيان"، التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
بوتين: التشكيل التمثيلي لقمة "روسيا-آسيان" يظهر الرغبة بتعزيز الشراكة بين موسكو والرابطة
أمس, 16:34 GMT
وتُعقد القمة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/حزيران، بمشاركة 11 دولة هي، بروناي، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين، وتيمور الشرقية، ومن المقرر أن يتبادل المشاركون في قازان الآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا و"آسيان".
الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية
بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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