https://sarabic.ae/20260617/بوتين-التشكيل-التمثيلي-لقمة-روسيا-آسيان-يظهر-الرغبة-بتعزيز-الشراكة-بين-موسكو-والرابطة-1114444914.html
بوتين: التشكيل التمثيلي لقمة "روسيا-آسيان" يظهر الرغبة بتعزيز الشراكة بين موسكو والرابطة
بوتين: التشكيل التمثيلي لقمة "روسيا-آسيان" يظهر الرغبة بتعزيز الشراكة بين موسكو والرابطة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التشكيل التمثيلي للقمة "روسيا -آسيان" يعكس الرغبة في تعزيز الشراكة بين موسكو والرابطة، مشيرا إلى أن روسيا... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الرئيس خلال حفل استقبال أقيم على شرف المشاركين في القمة: "إن التشكيلة التمثيلية للمشاركين تُجسّد بوضوح رغبة روسيا ودول جنوب شرق آسيا في تعزيز شراكتها، والارتقاء بها إلى مستوى جديد وأكثر تقدما، وتوسيع نطاق العلاقات والروابط ذات المنفعة المتبادلة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتجارة والاستثمار".وأكمل: "تواصل روسيا ودول "آسيان" اليوم العمل المشترك على تطوير وتعزيز التقاليد الراسخة للتعاون المثمر، ونسعى جاهدين لتعميق شراكتنا".وأضاف: "نحن (روسيا ودول آسيان) ندعم معا إرساء نظام عالمي عادل، ملتزمين بمبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".يذكر أن القمة التذكارية بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس العلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تعقد في قازان خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري، وسيعقد منتدى الأعمال "روسيا-آسيان" يوم 17 يونيو/ حزيران على هامش القمة.وتأسست آسيان في عام 1967، وتضم 11 دولة، بروناي، تيمور الشرقية، فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، تايلاند والفلبين. ومن المقرر أن يتبادل المشاركون في قازان الآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا و"آسيان".أوشاكوف: بوتين سيشارك في أعمال قمة "روسيا - آسيان" المقرر عقدها في مدينة قازانبوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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يستضيف بوتين في حفل استقبال رسمي قادة رابطة "آسيان" ويعقد اجتماعات ثنائية على هامش القمة
سبوتنيك عربي
يستضيف بوتين في حفل استقبال رسمي قادة رابطة "آسيان" ويعقد اجتماعات ثنائية على هامش القمة
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بوتين: التشكيل التمثيلي لقمة "روسيا-آسيان" يظهر الرغبة بتعزيز الشراكة بين موسكو والرابطة
16:34 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 16:59 GMT 17.06.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التشكيل التمثيلي للقمة "روسيا -آسيان" يعكس الرغبة في تعزيز الشراكة بين موسكو والرابطة، مشيرا إلى أن روسيا ودول "آسيان" تعمل على تعزيز شراكتها.
وقال الرئيس خلال حفل استقبال أقيم على شرف المشاركين في القمة: "إن التشكيلة التمثيلية للمشاركين تُجسّد بوضوح رغبة روسيا ودول جنوب شرق آسيا في تعزيز شراكتها، والارتقاء بها إلى مستوى جديد وأكثر تقدما، وتوسيع نطاق العلاقات والروابط ذات المنفعة المتبادلة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتجارة والاستثمار".
وأكمل: "تواصل روسيا ودول "آسيان" اليوم العمل المشترك على تطوير وتعزيز التقاليد الراسخة للتعاون المثمر، ونسعى جاهدين لتعميق شراكتنا".
وأكد أن روسيا ودول "آسيان" لا تفرض آراءها على أحد، وهذا ما يمنحها قوتها، وقال: "تتبع جميع دولنا نماذجها التنموية الخاصة، ولا تفرض آراءها على أحد. وهذا، بلا شك، هو مصدر قوتنا".
وأضاف: "نحن (روسيا ودول آسيان) ندعم معا إرساء نظام عالمي عادل، ملتزمين بمبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وتابع: "نعتقد أن قمتنا الحالية والوثائق المعدة للموافقة عليها، إعلان قازان وخطة العمل المشتركة، ستسهم بشكل كامل في تحقيق هذا الهدف الشامل".
يذكر أن القمة التذكارية بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس العلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا
(آسيان) تعقد في قازان خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري، وسيعقد منتدى الأعمال "روسيا-آسيان" يوم 17 يونيو/ حزيران على هامش القمة.
وتأسست آسيان في عام 1967، وتضم 11 دولة، بروناي، تيمور الشرقية، فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، تايلاند والفلبين. ومن المقرر أن يتبادل المشاركون في قازان الآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا و"آسيان".