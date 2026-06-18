https://sarabic.ae/20260618/الكرملين-روسيا-ورابطة-آسيان-تعتمدانخطة-عمل-شاملة-لتنفيذ-شراكتهما-الاستراتيجية-1114468142.html

الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية

الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية

سبوتنيك عربي

أعلنت روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم الخميس، في بيان مشترك موافقتهما على خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية للفترة 2026-2030، وذلك وفقا... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T11:29+0000

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وجاء في البيان الصادر عن "قمة قازان" لعام 2026، بعنوان "روسيا وآسيان: الوحدة في التنوع - 35 عامًا معًا"،: "نؤيد خطة العمل الشاملة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (2026-2030) بهدف تعزيز وتوسيع التعاون متعدد الأوجه والمتبادل المنفعة".وحول أن روسيا وآسيان تعززان الحوار الأمني ​​لمواجهة التحديات، أوضح: "نؤكد هنا استعدادنا... لتعزيز حوارنا الأمني ​​لمواجهة التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية بشكل أكثر فعالية".وأشار إلى أن روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تتفقان على توسيع التجارة والشراكة في قطاعي النفط والغاز، موضحا: "تعزيز التعاون لضمان أمن وتنويع إمدادات الطاقة، بما في ذلك من خلال توسيع التجارة والاستثمار والشراكات التجارية طويلة الأجل في قطاعات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال والكهرباء، وفقًا لمبادئ السوق والتشريعات الوطنية".وتابع: "تطوير التعاون البحري وتعزيز الأمن والاستقرار البحريين، وحرية الملاحة والتحليق، والتجارة البحرية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".وقد تأسست آسيان عام 1967، وتضم 11 دولة: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين. ويعتزم المشاركون في قازان تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا وآسيان.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا - آسيان"، التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.روسيا تزيد إمدادات الطاقة إلى دول "آسيان" بنسبة 40%بوتين: روسيا ودول رابطة "آسيان" نجحوا في حشد خبرات واسعة من التعاون المشترك

https://sarabic.ae/20260618/بث-مباشر-بوتين-وقادة-دول-آسيان-يشاركون-في-قمة-روسيا-آسيان-المنعقدة-في-مدينة-قازان-1114460420.html

https://sarabic.ae/20260617/بوتين-يجري-لقاءات-ثنائية-مع-قادة-آسيان-على-هامش-قمة-قازان-1114437945.html

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