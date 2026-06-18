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خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية
الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلنت روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم الخميس، في بيان مشترك موافقتهما على خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية للفترة 2026-2030، وذلك وفقا... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T11:29+0000
2026-06-18T11:29+0000
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وجاء في البيان الصادر عن "قمة قازان" لعام 2026، بعنوان "روسيا وآسيان: الوحدة في التنوع - 35 عامًا معًا"،: "نؤيد خطة العمل الشاملة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (2026-2030) بهدف تعزيز وتوسيع التعاون متعدد الأوجه والمتبادل المنفعة".وحول أن روسيا وآسيان تعززان الحوار الأمني ​​لمواجهة التحديات، أوضح: "نؤكد هنا استعدادنا... لتعزيز حوارنا الأمني ​​لمواجهة التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية بشكل أكثر فعالية".وأشار إلى أن روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تتفقان على توسيع التجارة والشراكة في قطاعي النفط والغاز، موضحا: "تعزيز التعاون لضمان أمن وتنويع إمدادات الطاقة، بما في ذلك من خلال توسيع التجارة والاستثمار والشراكات التجارية طويلة الأجل في قطاعات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال والكهرباء، وفقًا لمبادئ السوق والتشريعات الوطنية".وتابع: "تطوير التعاون البحري وتعزيز الأمن والاستقرار البحريين، وحرية الملاحة والتحليق، والتجارة البحرية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".وقد تأسست آسيان عام 1967، وتضم 11 دولة: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين. ويعتزم المشاركون في قازان تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا وآسيان.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا - آسيان"، التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.روسيا تزيد إمدادات الطاقة إلى دول "آسيان" بنسبة 40%بوتين: روسيا ودول رابطة "آسيان" نجحوا في حشد خبرات واسعة من التعاون المشترك
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https://sarabic.ae/20260617/بوتين-يجري-لقاءات-ثنائية-مع-قادة-آسيان-على-هامش-قمة-قازان-1114437945.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية

11:29 GMT 18.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعلنت روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم الخميس، في بيان مشترك موافقتهما على خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية للفترة 2026-2030، وذلك وفقا لبيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني.
وجاء في البيان الصادر عن "قمة قازان" لعام 2026، بعنوان "روسيا وآسيان: الوحدة في التنوع - 35 عامًا معًا"،: "نؤيد خطة العمل الشاملة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (2026-2030) بهدف تعزيز وتوسيع التعاون متعدد الأوجه والمتبادل المنفعة".

وأضاف: "تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة، والتحول الرقمي، والعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والسياحة، والإنتاج الابتكاري".

وحول أن روسيا وآسيان تعززان الحوار الأمني ​​لمواجهة التحديات، أوضح: "نؤكد هنا استعدادنا... لتعزيز حوارنا الأمني ​​لمواجهة التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية بشكل أكثر فعالية".
بوتين وقادة دول آسيان يشاركون في قمة روسيا-آسيان المنعقدة في مدينة قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
بوتين: روسيا ورابطة "آسيان" تربطهما شراكة إستراتيجية
07:24 GMT
وأشار إلى أن روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تتفقان على توسيع التجارة والشراكة في قطاعي النفط والغاز، موضحا: "تعزيز التعاون لضمان أمن وتنويع إمدادات الطاقة، بما في ذلك من خلال توسيع التجارة والاستثمار والشراكات التجارية طويلة الأجل في قطاعات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال والكهرباء، وفقًا لمبادئ السوق والتشريعات الوطنية".
وأضاف: "تم الاتفاق على ما يلي... توسيع التعاون في مجال التحول الطاقي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية والهيدروجين والطاقة النووية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال".
وتابع: "تطوير التعاون البحري وتعزيز الأمن والاستقرار البحريين، وحرية الملاحة والتحليق، والتجارة البحرية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
أمس, 14:14 GMT

وتعقد القمة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للعلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة قازان في الفترة من 17 إلى 19 حزيران/ يونيو. وسيعقد منتدى الأعمال الروسي الآسيوي في 17 حزيران/يونيو على هامش القمة.

وقد تأسست آسيان عام 1967، وتضم 11 دولة: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين. ويعتزم المشاركون في قازان تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا وآسيان.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا - آسيان"، التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
روسيا تزيد إمدادات الطاقة إلى دول "آسيان" بنسبة 40%
بوتين: روسيا ودول رابطة "آسيان" نجحوا في حشد خبرات واسعة من التعاون المشترك
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