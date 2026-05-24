روبيو يعد إيران بـ"فوائد" عديدة في حال الاتفاق مع الولايات المتحدة

وعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إيران بـ"فوائد" إذا وافقت طهران على اتفاق مع واشنطن. 24.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي": "يجب فتح المضائق، وإجراء مفاوضات جادة، والتوصل إلى نتيجة تضمن عدم امتلاكهم أسلحة نووية، وحل قضايا التخصيب واليورانيوم عالي التخصيب. وفي المقابل، سيحصلون على فوائد مقابل ذلك".ولم يكشف عن الفوائد المحتملة. إلا أن صحيفة أمريكية ذكرت أن الصفقة المحتملة قد تتيح الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 25 مليار دولار.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الاتفاق السابق منح إيران "مبالغ طائلة من الأموال" وفتح أمامها الطريق نحو امتلاك سلاح نووي"، معتبرًا أن الاتفاق الذي تعمل إدارته على التفاوض بشأنه يمثل "النقيض التام" لذلك النهج.وأضاف الرئيس الأمريكي أن تفاصيل الاتفاق الجديد لم تُكشف بعد، موضحًا أن المفاوضات لم تُستكمل بصورة نهائية حتى الآن، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى منتقدي الاتفاق، الذين وصفهم بأنهم "ينتقدون شيئًا لا يعرفون عنه شيئًا".وشدد ترامب على أنه لا يبرم "صفقات سيئة"، معتبرًا أن الإدارات السابقة كان ينبغي أن تعالج هذا الملف منذ سنوات طويلة.وصرح مسؤولون في طهران وواشنطن وإسلام آباد، بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات حول القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

