https://sarabic.ae/20260524/8-دول-عربية-وإسلامية-تدين-اعتداء-بن-غفير-على-نشطاء-أسطول-الصمود-1113705493.html
8 دول عربية وإسلامية تدين اعتداء بن غفير على نشطاء "أسطول الصمود"
8 دول عربية وإسلامية تدين اعتداء بن غفير على نشطاء "أسطول الصمود"
سبوتنيك عربي
أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشد العبارات، "الأفعال المروّعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T18:10+0000
2026-05-24T18:10+0000
2026-05-24T18:10+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_0:87:1019:660_1920x0_80_0_0_f25faa7aff510063ca0d8d7ef9dea453.jpg
وأكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، أن "الإذلال العلني المتعمّد الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكّل اعتداءً مشينًا على الكرامة الإنسانية وانتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".وحذّر الوزراء من أن أفعال بن غفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.وطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ودعوا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة، ولمنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها.وأثارت الاعتداءات الإسرائيلية على نشطاء "أسطول الصمود" موجة غضب عالمية، إذ بادرت العديد من الدول بإدانة ما حدث، فيما استدعت دول أخرى سفراء إسرائيل لديها للتعبير عن غضبها وطلب توضيحات بشأن ما يحدث حيال النشطاء الذين كانوا في مهمة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20260524/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مستعدون-لاستئناف-القتال-المكثف-ضد-إيران-ونواصل-استهداف-حزب-الله--1113705303.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_114:0:1019:679_1920x0_80_0_0_dbaf370027f4dd909d4450354a714a2c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, إسرائيل
العالم, العالم العربي, إسرائيل
8 دول عربية وإسلامية تدين اعتداء بن غفير على نشطاء "أسطول الصمود"
أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشد العبارات، "الأفعال المروّعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة في أثناء الاحتجاز الإسرائيلي".
وأكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، أن "الإذلال العلني المتعمّد الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكّل اعتداءً مشينًا على الكرامة الإنسانية وانتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر الوزراء من أن أفعال بن غفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ودعوا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة، ولمنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها.
وشدد الوزراء كذلك على ضرورة حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأثارت الاعتداءات الإسرائيلية على نشطاء "أسطول الصمود" موجة غضب عالمية، إذ بادرت العديد من الدول بإدانة ما حدث، فيما استدعت دول أخرى سفراء إسرائيل لديها للتعبير عن غضبها وطلب توضيحات بشأن ما يحدث حيال النشطاء الذين كانوا في مهمة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.