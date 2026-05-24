عربي
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لاستئناف القتال المكثف ضد إيران ونواصل استهداف "حزب الله"
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد للعودة الفورية إلى القتال المكثف ضد إيران، مشددًا على استمرار العمل... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال زامير، خلال تقييم للوضع الميداني ومصادقته على خطط العمليات في القيادة الشمالية، إن الجيش سيواصل الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والمرونة للتحرك وفق ما تقتضيه التطورات، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تتابع عن كثب التحركات الإقليمية وتستعد لأي تصعيد محتمل. وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن العمليات ضد "حزب الله" اللبناني مستمرة على مختلف المستويات، مشددًا على أن أمن السكان والقوات يمثل أولوية قصوى. وأشار زامير إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف عناصر الحزب ومنشآته العسكرية بشكل منهجي ومتواصل، مؤكدًا أن الجيش يعمل على إحباط أي تهديدات وتأمين بلدات الشمال وتعزيز أمنها في مواجهة التحديات المقبلة.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان.إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
17:37 GMT 24.05.2026
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد للعودة الفورية إلى القتال المكثف ضد إيران، مشددًا على استمرار العمل لإضعاف قدراتها العسكرية بصورة أكبر، في ظل متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة.
وقال زامير، خلال تقييم للوضع الميداني ومصادقته على خطط العمليات في القيادة الشمالية، إن الجيش سيواصل الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والمرونة للتحرك وفق ما تقتضيه التطورات، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تتابع عن كثب التحركات الإقليمية وتستعد لأي تصعيد محتمل.
وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن العمليات ضد "حزب الله" اللبناني مستمرة على مختلف المستويات، مشددًا على أن أمن السكان والقوات يمثل أولوية قصوى.

وأضاف أن الجيش صادق على خطط جديدة لمواصلة العمليات العسكرية في شمال إسرائيل، مع التركيز على تعميق الضربات الموجهة إلى "حزب الله" وبناه التحتية.

وأشار زامير إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف عناصر الحزب ومنشآته العسكرية بشكل منهجي ومتواصل، مؤكدًا أن الجيش يعمل على إحباط أي تهديدات وتأمين بلدات الشمال وتعزيز أمنها في مواجهة التحديات المقبلة.
وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان.
إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
