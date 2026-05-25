https://sarabic.ae/20260525/إعلام-طائرة-وزير-الدفاع-البريطاني-تتعرض-لتداخل-لاسلكي-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1113710399.html
إعلام: طائرة وزير الدفاع البريطاني تتعرض لتداخل لاسلكي بالقرب من الحدود الروسية
إعلام: طائرة وزير الدفاع البريطاني تتعرض لتداخل لاسلكي بالقرب من الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصدر عسكري، أن الطائرة التي كانت تقل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، "واجهت تشويشًا لاسلكيًا أثناء رحلتها من إستونيا إلى... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T06:39+0000
2026-05-25T06:39+0000
2026-05-25T06:39+0000
بريطانيا
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101838/78/1018387855_0:12:2048:1164_1920x0_80_0_0_b8c80e74ff7016368b91a73a2065ca01.jpg
وقالت التقارير: "كان هيلي في طريقه للعودة من زيارة الجنود البريطانيين المتمركزين في جنوب شرق إستونيا، عندما انقطعت إشارة القمر الصناعي عن طائرته الحكومية".كما أوضحت أن استعادة إشارة القمر الصناعي تتطلب إعادة تشغيل معدات الطائرة، وهو من المستحيل تنفيذه أثناء الطيران.وبحسب التقارير، كان على متن الطائرة مع هيلي مستشاروه العسكريون والسياسيون، بالإضافة إلى فريق أول، ومصورين اثنين، وصحفي من صحيفة الـ"تايمز".إعلام بريطاني: الاتحاد الأوروبي قد يواجه انهيارا أمنيا إذا واصلت واشنطن سحب جنودها
https://sarabic.ae/20260112/إعلام-نجاة-وزير-الدفاع-البريطاني-من-قصف-صواريخ-أوريشنيك-1109143747.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101838/78/1018387855_240:0:1808:1176_1920x0_80_0_0_c408793079b685e5c3652980db512b79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, العالم, روسيا
إعلام: طائرة وزير الدفاع البريطاني تتعرض لتداخل لاسلكي بالقرب من الحدود الروسية
ذكرت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصدر عسكري، أن الطائرة التي كانت تقل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، "واجهت تشويشًا لاسلكيًا أثناء رحلتها من إستونيا إلى بريطانيا، بالقرب من الحدود الروسية".
وقالت التقارير: "كان هيلي في طريقه للعودة من زيارة الجنود البريطانيين المتمركزين في جنوب شرق إستونيا، عندما انقطعت إشارة القمر الصناعي عن طائرته الحكومية".
ووفقًا للتقارير، لوحظ تعطل نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS) الخاص بالطائرة طوال الرحلة، وذلك حوالي ثلاث ساعات، واضطر الطيارون إلى استخدام أنظمة الملاحة الذاتية.
كما أوضحت أن استعادة إشارة القمر الصناعي تتطلب إعادة تشغيل معدات الطائرة، وهو من المستحيل تنفيذه أثناء الطيران.
وبحسب التقارير، كان على متن الطائرة مع هيلي مستشاروه العسكريون والسياسيون، بالإضافة إلى فريق أول، ومصورين اثنين، وصحفي من صحيفة الـ"تايمز".