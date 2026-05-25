بعد رصد إصابات في سوريا... العراق يفرض حجرا مؤقتا على المواشي المستوردة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد رصد إصابات في سوريا... العراق يفرض حجرا مؤقتا على المواشي المستوردة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة بعد تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في محافظة الرقة شمالي سوريا، مشيرةً إلى أن العراق... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت مديرة إعلام وإرشاد دائرة البيطرة في وزارة الزراعة العراقية، زينب رحيم، في حديث لـ "سبوتنيك": "أوقفت السلطات العراقية مؤقتا دخول شحنات الحيوانات الحية القادمة من سوريا لمدة تجاوزت ثلاثة أيام، كإجراء احترازي لمنع انتقال المرض إلى داخل البلاد"، مبينة أن "القرار جاء فور تلقي معلومات عن وجود إصابات محتملة بالمرض".
أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة بعد تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في محافظة الرقة شمالي سوريا، مشيرةً إلى أن العراق يعد ممرا لعبور شحنات الحيوانات الحية المتجهة إلى دول أخرى بنظام "ترانزيت".
وقالت مديرة إعلام وإرشاد دائرة البيطرة في وزارة الزراعة العراقية، زينب رحيم، في حديث لـ "سبوتنيك": "أوقفت السلطات العراقية مؤقتا دخول شحنات الحيوانات الحية القادمة من سوريا لمدة تجاوزت ثلاثة أيام، كإجراء احترازي لمنع انتقال المرض إلى داخل البلاد"، مبينة أن "القرار جاء فور تلقي معلومات عن وجود إصابات محتملة بالمرض".

وأضافت: "وزارة الزراعة العراقية تواصلت مع وزير الصحة السوري الذي أكد عدم وجود إصابات، إلا أن العراق أبقى على إجراءاته الوقائية تحسبا لأي طارئ صحي قد يهدد الثروة الحيوانية".

وأوضحت رحيم أن "جميع الشحنات القادمة تخضع لسلسلة من الإجراءات البيطرية، تبدأ بالتأكد من الشهادات الصحية البيطرية المصدقة من السفارة العراقية، يليها سحب عينات عشوائية وإجراء فحوصات مختبرية للتأكد من خلو الحيوانات من الحمى القلاعية أو أي أمراض أخرى".
وأكدت أن "السماح بمرور الشحنات يتم فقط بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية والتأكد من سلامتها"، لافتة إلى أن "عملية النقل تخضع أيضاً لنظام تتبع عبر "جي بي إس"، مع تنسيق مشترك بين المنافذ الحدودية والجمارك والمحاجر البيطرية لضمان عبور الشحنات بسلاسة ومن دون أي مخاطر صحية".
وتابعت رحيم: "نظام "ترانزيت" يتيح مرور الحيوانات الحية من بلد المنشأ عبر الأراضي العراقية باتجاه دولة أخرى، ضمن ضوابط صحية ورقابية صارمة تهدف لمنع انتقال الأوبئة والأمراض العابرة للحدود"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات لا تؤثر على العلاقات العراقية السورية، وإنما تأتي ضمن التدابير الاحترازية المتبعة لحماية الثروة الحيوانية في العراق، أسوة ببقية دول العالم".
وقبل أيام قليلة، أعلنت دائرة البيطرة العراقية اتخاذ إجراءات احترازية مشددة عقب ورود معلومات عن تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في محافظة الرقة السورية.
وذكرت الدائرة، في بيان رسمي، حصلت عليه "سبوتنيك"، أن الإجراءات تضمنت الإيقاف المؤقت لدخول الحيوانات الحية القادمة من سوريا لحين اتضاح الموقف الوبائي بشكل نهائي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى منع انتقال الأمراض العابرة للحدود وحماية الثروة الحيوانية في البلاد.
وأوضحت أن دائرة البيطرة رفعت مستوى الرصد الوبائي إلى أعلى درجاته، ووجهت المستشفيات البيطرية في المنافذ الحدودية والمناطق الداخلية بتشديد الرقابة على الحيوانات الداخلة، مع الإبلاغ الفوري عن أي حالات يُشتبه بإصابتها بالمرض.
وتعد حشرة "القراد" الناقل الرئيسي لفيروس الحمى النزفية، إذ تنقل العدوى من الحيوانات المصابة إلى حيوانات أخرى أو إلى الإنسان، فيما قد تبدأ أعراض المرض بالظهور على المصاب بعد نحو أسبوع من انتقال العدوى.

ويصنّف مرض الحمى النزفية الفيروسية ضمن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل عبر لدغات القراد أو من خلال ملامسة دم الحيوانات المصابة، لا سيما أثناء عمليات الذبح أو التعامل المباشر مع اللحوم من دون اتباع إجراءات الوقاية الصحية.
وكانت نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في الرقة محمود المحمود، قوله: "هناك ازدياد في حالات إصابة الأبقار والأغنام بالحمّى القلاعية في المحافظة"، لافتا إلى أن الأدوية المقدمة حاليا محدودة ولا تغطي كامل الثروة الحيوانية التي تقدّر بنحو 3 ملايين رأس من الأبقار والأغنام والماعز والجواميس".
وبيّن المحمود أن "الحمى القلاعية مرض فيروسي خطير، يؤثر بشكل كبير على الحملان، حيث تتراوح نسب النفوق بين 50 و100%، ما يفاقم خسائر المربين، ويهدد مصدر رزقهم"، مشيرًا إلى أن "منظمة "فاو" ستقدم لقاحات بيطرية ضمن حملة تستهدف الأبقار حصرا، ومن المتوقع أن تتوفر خلال نحو شهر".
