حلو لكن مكلف... مراجعة شاملة تظهر كيف يمكن أن تضر الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر بالذاكرة

سبوتنيك عربي

يُوجد السكر في كل مكان: في المشروبات الغازية، والحلويات، والصلصات، وحبوب الإفطار، وحتى في العديد من الوجبات الخفيفة "الصحية". لسنوات، حذّر الأطباء من أن... 25.05.2026, سبوتنيك عربي

والآن، تُشير مراجعة جديدة وشاملة للأدلة العلمية إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر قد تُلحق الضرر بالذاكرة والوظائف الإدراكية بشكلٍ مباشر، وخاصةً في منتصف العمر وكبار السن.يجمع هذا التحليل الشامل والمُحدّث، والذي تم استعراضه في مجلة "ساينس أليرت"، عشرات الدراسات التي أُجريت على البشر والحيوانات، ويرسم صورةً واضحةً لكيفية تأثير الإفراط في تناول السكر على دوائر الذاكرة في الدماغ، وإبطاء التفكير، بل وحتى زيادة خطر الإصابة بالخرف على المدى الطويل.جمع الباحثون جميع الدراسات عالية الجودة المتاحة حول تأثير السكر على الذاكرة والتفكير، وقاموا بتحليل إحصائي لنتائج العديد من الدراسات لرصد الاتجاه العام، وراعوا بدقة عوامل أخرى كالعمر، ووزن الجسم، والنشاط البدني، وجودة النظام الغذائي بشكل عام.النتائج الرئيسية مثيرة للقلق ولكنها متسقة:باختصار: كلما زاد استهلاك السكر بانتظام، كلما تضررت الذاكرة، وازداد خطر تدهور الدماغ على المدى الطويل.لماذا يُعدّ الدماغ شديد الحساسية للسكر؟لفهم سبب تأثير السكر السلبي على الذاكرة، من المفيد النظر إلى كيفية استخدام الدماغ للجلوكوز في الظروف الطبيعية (يستطيع الجسم إنتاج الجلوكوز بنفسه من البروتينات والدهون "عبر عملية تُسمى استحداث الجلوكوز". لذا، لستَ بحاجة لتناول السكر أو الكربوهيدرات على الإطلاق ليحصل دماغك على الجلوكوز) .المشكلة الحقيقية تكمن في الإفراط المزمن في تناول السكر:الحلقة المفرغة للنظام الغذائي والتحكم في الاندفاعأظهرت دراسة أُجريت عام ٢٠٢٣ أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات (HFHS) كان أداؤهم أسوأ في مهام الذاكرة الحساسة للحُصين، كما أظهروا اندفاعية أعلى.يُؤدي هذا إلى حلقة مفرغة: ضعف الذاكرة وانخفاض التحكم في الاندفاع يُصعّبان مقاومة الأطعمة غير الصحية والسكريات، ما يُؤدي بدوره إلى تدهور الذاكرة والتفكير.فالسكر ليس مجرد مشكلة تتعلق بالقلب والوزن، بل هو مشكلة صحية تؤثر على الدماغ، وتؤثر على الذاكرة والتفكير من بداية مرحلة البلوغ وحتى الشيخوخة.دور السكريات المضافةإنّ السبب الرئيسي هو السكريات المضافة، تُعرّف إرشادات الصحة العامة والتغذية السكريات المضافة حاليًا على النحو التالي:تتميز هذه السكريات بتركيزها العالي وسرعة امتصاصها، وغالبًا ما تفتقر إلى الألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تُخفف من آثارها الموجودة في الأطعمة الكاملة.تُظهر المراجعة ما يلي، يميل الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الحلويات والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المصنعة إلى ضعف الذاكرة وبطء سرعة المعالجة، أما أولئك الذين يتناولون المزيد من الأطعمة الكاملة والألياف والدهون الصحية، فيُظهرون أداءً معرفيًا أفضل وانخفاضًا في خطر الإصابة بالخرف، حتى عندما يكون إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولونها متقاربًا.مرحلة البلوغ المبكر ليست "آمنة"يفترض الكثيرون أن مشاكل الذاكرة لا تظهر إلا في الشيخوخة، لكن الدراسات التي أُجريت على الشباب والبالغين في منتصف العمر تُظهر أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات ترتبط بالفعل بضعف القدرة على تحديد المواقع المكانية وضعف الذاكرة اليومية.من منظور الصحة العامة، يدعونا هذا إلى ما يلي:يُشكل الإفراط في تناول السكر تهديدًا خفيًا للذاكرة، فهو يُخلّ بتوازن الطاقة في الدماغ، ويُحفز الالتهابات، ويُضعف الذاكرة. من ناحية أخرى، هذا يعني أيضًا أن النظام الغذائي أداة فعّالة للوقاية. باختيار أنماط غذائية قليلة السكر، تعتمد على الأطعمة الكاملة، يُمكن للأفراد حماية ذاكرتهم من بداية مرحلة البلوغ وحتى الشيخوخة، مما يُجنبهم التدهور المعرفي مستقبلا.في سعينا للحفاظ على حدة أذهاننا، قد لا تكون ملعقة السكر هي الحل الأمثل، لكنها من أهم العوامل التي يُمكننا التحكم بها.

