لافروف يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بث مباشر
لافروف يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. 25.05.2026, سبوتنيك عربي
وأعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغ الجانب الأمريكي ببدء القوات المسلحة الروسية شنّ ضربات منتظمة على منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف.
18:24 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 18:48 GMT 25.05.2026)
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.
وأعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغ الجانب الأمريكي ببدء القوات المسلحة الروسية شنّ ضربات منتظمة على منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".
وأكد البيان: "بناءً على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ سيرغي لافروف الجانب الأمريكي رسميًا أنه ردًا على الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية على الأراضي الروسية، فإن القوات المسلحة الروسية تبدأ بشن ضربات منتظمة ومتواصلة على منشآت في كييف تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن مراكز صنع القرار ذات الصلة".
الخارجية الروسية: موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف
13:38 GMT

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على موقعها الرسمي: "تبادل وزيرا الخارجية التقييمات بشأن المبادرات الدبلوماسية لتجاوز الأزمة في مضيق هرمز وفيما يتعلق بالوضع المحيط بكوبا".

وذكرت الخارجية الروسية، أن لافروف، ذًكَر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالاتفاقيات الرفيعة المستوى التي تم التوصل إليها في أنكوريج بشأن النزاع الأوكراني.
وجاء في بيان الوزارة: "ذكّر الوزير بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى في أنكوريج بناءً على اقتراح الولايات المتحدة في آب/أغسطس 2025، بشأن النزاع الأوكراني، وأعرب عن أسفه لأن الجهود السافرة للنخب الأوروبية ونظام كييف تقوّض هذه الاتفاقيات، التي مهدت الطريق لتسوية مستدامة طويلة الأمد قائمة على توازن المصالح".
ميدفيديف: "بوريفيستنيك" و"سارمات" أسلحة روسية تسبق عصرها
10:19 GMT
وأضاف البيان: "لفت سيرغي لافروف الانتباه إلى بيان وزارة الخارجية الروسية الصادر في 25 مايو/أيار، والذي أُوصيت فيه الولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى لديها بعثات دبلوماسية في كييف، بضمان إجلاء موظفيها الدبلوماسيين ومواطنيها الآخرين من العاصمة الأوكرانية".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العزم على تكثيف الجهود لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية على أراضي البلدين.
