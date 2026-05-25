لافروف يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T18:48+0000
18:24 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 18:48 GMT 25.05.2026)
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.
وأعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأبلغ الجانب الأمريكي ببدء القوات المسلحة الروسية شنّ ضربات منتظمة على منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".
وأكد البيان: "بناءً على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ سيرغي لافروف الجانب الأمريكي رسميًا أنه ردًا على الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية على الأراضي الروسية، فإن القوات المسلحة الروسية تبدأ بشن ضربات منتظمة ومتواصلة على منشآت في كييف تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن مراكز صنع القرار ذات الصلة".
وأضافت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على موقعها الرسمي: "تبادل وزيرا الخارجية التقييمات بشأن المبادرات الدبلوماسية لتجاوز الأزمة في مضيق هرمز وفيما يتعلق بالوضع المحيط بكوبا".
وذكرت الخارجية الروسية، أن لافروف، ذًكَر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالاتفاقيات الرفيعة المستوى التي تم التوصل إليها في أنكوريج بشأن النزاع الأوكراني.
وجاء في بيان الوزارة: "ذكّر الوزير بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى في أنكوريج بناءً على اقتراح الولايات المتحدة في آب/أغسطس 2025، بشأن النزاع الأوكراني، وأعرب عن أسفه لأن الجهود السافرة للنخب الأوروبية ونظام كييف تقوّض هذه الاتفاقيات، التي مهدت الطريق لتسوية مستدامة طويلة الأمد قائمة على توازن المصالح".
وأضاف البيان: "لفت سيرغي لافروف الانتباه إلى بيان وزارة الخارجية الروسية الصادر في 25 مايو/أيار، والذي أُوصيت فيه الولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى لديها بعثات دبلوماسية في كييف، بضمان إجلاء موظفيها الدبلوماسيين ومواطنيها الآخرين من العاصمة الأوكرانية".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العزم على تكثيف الجهود لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية على أراضي البلدين.