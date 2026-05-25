https://sarabic.ae/20260525/مركز-ثقافي-عربي-في-روسيا-لتعميق-التقارب-الحضاري-والثقافي-1113721810.html
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري والثقافي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري والثقافي
سبوتنيك عربي
أعلن مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات، والمستشار لدى جامعة الدول العربية، يوسف مشاري، أن الجامعة تبحث إنشاء مركز ثقافي عربي في روسيا. 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T13:27+0000
2026-05-25T13:27+0000
2026-05-25T13:27+0000
راديو
روسيا والعالم العربي
روسيا
جامعة الدول العربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113721627_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_7cc1249e2e01f3ab36d1bd57ab703075.png
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري والثقافي
سبوتنيك عربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري والثقافي
يأتي ذلك في إطار تطبيق خطة عمل تنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي في المجال الثقافي التي صدرت عن المنتدى المنعقد في مراكش، في ديسمبر/ كانون الأول 2023.وأكد مشاري على أهمية العلاقات الثقافية والحضارية العميقة بين الدول العربية وروسيا، مشيرا إلى أن الثقافة والحوار هما الأداة الأكثر فاعلية لبناء الثقة وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.وشدد في الوقت نفسه، على ضرورة تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وروسيا في مختلف المستويات والمجالات.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "وجود مؤسسة ثقافية تهتم بتطوير العلاقات الثقافية بين العالمين العربي والروسي الأوراسي من شأنه تشكيل قاعدة لعملية تفاعل ثقافي وتناضح حضاري على مستويات متعددة".ولفتت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذا المركز لن يكون ذا دور ثقافي فقط، وإنما سيعزز الشراكة الروسية العربية في مجالات أخرى كثيرة كالسياحة والتجارة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113721627_141:0:1074:700_1920x0_80_0_0_f575f0a260bc40a5ce5d107258b59ea7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
روسيا والعالم العربي , روسيا, جامعة الدول العربية, аудио
روسيا والعالم العربي , روسيا, جامعة الدول العربية, аудио
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري والثقافي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أعلن مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات، والمستشار لدى جامعة الدول العربية، يوسف مشاري، أن الجامعة تبحث إنشاء مركز ثقافي عربي في روسيا.
يأتي ذلك في إطار تطبيق خطة عمل تنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي في المجال الثقافي التي صدرت عن المنتدى المنعقد في مراكش، في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأكد مشاري على أهمية العلاقات الثقافية والحضارية العميقة بين الدول العربية وروسيا، مشيرا إلى أن الثقافة والحوار هما الأداة الأكثر فاعلية لبناء الثقة وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.
وشدد في الوقت نفسه، على ضرورة تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وروسيا في مختلف المستويات والمجالات.
في هذا السياق، قال عضو أكاديمية العلوم الروسية، البروفيسور سهيل فرح، إن "هذه الخطوة في غاية الأهمية وكان ينبغي أن تكون منذ زمن، بالنظر للتاريخ المتميز من الصداقة والشراكة والتفاهم بين العالم العربي وروسيا".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "وجود مؤسسة ثقافية تهتم بتطوير العلاقات الثقافية بين العالمين العربي والروسي الأوراسي من شأنه تشكيل قاعدة لعملية تفاعل ثقافي وتناضح حضاري على مستويات متعددة".
في سياق متصل، قالت زميلة أكاديمية العلوم الروسية للدراسات الشرقية في موسكو، مونيكا وليام، إن "هذه الخطوة تعد جزءا من عملية إعادة تموضع متبادل، تحاول من خلالها موسكو أن توسع من نفوذها الناعم في الشرق الأوسط، وتحاول في المقابل الدول العربية أن تكسر الاحتكار الغربي في منظومة علاقاتها".
ولفتت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذا المركز لن يكون ذا دور ثقافي فقط، وإنما سيعزز الشراكة الروسية العربية في مجالات أخرى كثيرة كالسياحة والتجارة".