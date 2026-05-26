الأمين العام لـ"معاهدة الأمن الجماعي": المنظمة تكثف جهودها لمنع التهديدات البيولوجية
أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طلعت بيك ماساديكوف، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن المنظمة تكثف جهودها لمنع التهديدات البيولوجية،... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T06:14+0000
وقال ماساديكوف، ردًا على سؤال حول التدابير التي اتخذتها المنظمة لتعزيز الأمن في منطقة مسؤوليتها: "لقد بدأنا في تنسيق أنشطتنا بشكل أوثق في مجال منع التهديدات البيولوجية".وأضاف أن ممثلي المنظمة يعتزمون تطوير برامج تدريب عسكري للقوات المسلحة للدول الأعضاء في المنظمة، مع مراعاة التطورات في العلوم والتكنولوجيا العسكرية وأفضل التطبيقات العملية.ووفقاً للأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يُعدّ التدريب العسكري المشترك التقليدي "التفاعل" و"البحث" و"التشكيل" و"الحدود" مجالًا مهمًا في التدريب المشترك لقوات دول المنظمة، حيث تُجرى سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار "أحدث الخبرات القتالية"، تدريبات فردية للقوات والوحدات الخاصة والأصول.وفي الوقت نفسه، أكد ماساديكوف أن المنظمة أعطت وستواصل إعطاء الأولوية للأساليب الوقائية والسياسية والدبلوماسية، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين نظام الاستجابة للأزمات التابع لها.
06:13 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 06:14 GMT 26.05.2026)
أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طلعت بيك ماساديكوف، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن المنظمة تكثف جهودها لمنع التهديدات البيولوجية، وأوضح أن "المنظمة منعت أو خففت حدة العديد من الأزمات".
وقال ماساديكوف، ردًا على سؤال حول التدابير التي اتخذتها المنظمة لتعزيز الأمن في منطقة مسؤوليتها: "لقد بدأنا في تنسيق أنشطتنا بشكل أوثق في مجال منع التهديدات البيولوجية".
وأشار الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أيضًا إلى أن المنظمة تعتزم مواصلة بناء القدرات القتالية لقواتها الجماعية، بما في ذلك من خلال أنظمة الاستطلاع الحديثة والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة، والتحكم الآلي في قيادة القوات.
وأضاف أن ممثلي المنظمة يعتزمون تطوير برامج تدريب عسكري للقوات المسلحة للدول الأعضاء في المنظمة، مع مراعاة التطورات في العلوم والتكنولوجيا العسكرية وأفضل التطبيقات العملية.
وقال ماساديكوف: "يبقى تنفيذ برنامج تعزيز الحدود الطاجيكية الأفغانية، الذي اعتمده مجلس الأمن الجماعي في أستانا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، هدفًا أساسيًا، وستعزز هذه الوثيقة الاستقرار في منطقة مسؤولية المنظمة في آسيا الوسطى، وتقلل من خطر اختراق التهديدات العابرة للحدود لأوروبا".
ووفقاً للأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يُعدّ التدريب العسكري المشترك التقليدي "التفاعل" و"البحث" و"التشكيل" و"الحدود" مجالًا مهمًا في التدريب المشترك لقوات دول المنظمة، حيث تُجرى سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار "أحدث الخبرات القتالية"، تدريبات فردية للقوات والوحدات الخاصة والأصول.
وأشار ماساديكوف إلى أنه ضمن نطاق مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفي حدود الدول الأعضاء المعترف بها دوليًا، تمكن ممثلوها من منع أو تخفيف حدة العديد من الأزمات على مدار أكثر من 30 عامًا من عمر المعاهدة.
وفي الوقت نفسه، أكد ماساديكوف أن المنظمة أعطت وستواصل إعطاء الأولوية للأساليب الوقائية والسياسية والدبلوماسية، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين نظام الاستجابة للأزمات التابع لها.