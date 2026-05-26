الحجاج يتوافدون إلى مسجد "نمرة" لأداء صلاتي الظهر والعصر والاستماع لخطبة عرفة
توافدت جموع الحجاج المسلمين، منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، إلى مسجد "نمرة" في مشعر عرفات، لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع إلى...
توافدت جموع الحجاج المسلمين، منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، إلى مسجد "نمرة" في مشعر عرفات، لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع إلى خطبة عرفة، وسط أجواء إيمانية يسودها الخشوع والسكينة.
وأفادت وكالة
الأنباء السعودية "واس"، بأن "المسجد وساحاته شهدا انسيابية عالية في حركة الحشود، بفضل الجهود التنظيمية والخدمية المكثفة، التي وفّرتها الجهات المختصة، والتي عملت على إدارة تدفق الحجاج وتقديم خدمات الإرشاد والرعاية الصحية والإسعافية، إلى جانب أنظمة التبريد وتوفير المياه لضمان راحة ضيوف الرحمن".
ويُعدّ مسجد "نمرة" من أبرز المعالم في مكة المكرمة، إذ يرتبط تاريخيًا بموضع خطبة النبي محمد في حجة الوداع، ويقع شمال مشعر عرفات، ويستوعب مئات الآلاف من المصلين خلال موسم الحج.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أكدت أمس الاثنين، أن بطاقة "نسك" بنسختيها الورقية والرقمية، تسهم في تسهيل حركة الحجاج
ورفع كفاءة إدارة الخدمات خلال موسم الحج الحالي (1447/ 2026).
ولفتت إلى أنها توفر الوصول
إلى البيانات والخدمات إلكترونيًا ضمن منظومة رقمية متكاملة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل أكثر من 3.5 ملايين عملية قراءة لبطاقة "نسك" منذ الأول من شهر ذي القعدة الماضي، عبر نقاط التحقق المختلفة ضمن منظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".