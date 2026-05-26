الحجاج يستقرون في مشعر مزدلفة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الحجاج يستقرون في مشعر مزدلفة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، "استقرار حجاج بيت الله الحرام، في مشعر مزدلفة هذه الليلة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات". 26.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الحج
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الأخبار
وأكدت الوزارة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن "ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة أدوا صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبدأوا في التقاط الجمار، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ "عيد الأضحى" لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي".وتُعد "النفرة" من صعيد عرفات إلى مزدلفة المحطة الثالثة في رحلة الحجاج عبر المشاعر المقدسة، وقد اتسمت حركتهم بالانسيابية التامة بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية السعودية.وبدأ الحجاج مع إشراقة صباح التاسع من ذي الحجة، التوافد إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتملؤها التلبية والدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة.وحسب وكالة الأنباء السعودية، شهدت عملية التصعيد إلى عرفات تنظيمًا دقيقًا وإشرافًا أمنيًا مكثفًا من مختلف القطاعات، حيث انتشر رجال الأمن على الطرق ومسارات الحجاج لتنظيم حركة الحشود وضمان انسيابيتها، وفق الخطط المعتمدة للتفويج وإدارة التنقل بين المشاعر.كما جرى توفير خدمات طبية وإسعافية وتموينية متكاملة في مختلف أرجاء المشعر، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى خدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم خلال أداء المناسك، وسط جاهزية عالية من الجهات الحكومية المعنية.ووقفا لمشاعر الحج، تتجه جموع الحجاج إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين.ومع غروب الشمس، تبدأ جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة للمبيت فيها وأداء صلاتي المغرب والعشاء، استعدادًا لاستكمال بقية مناسك الحج في يوم النحر.
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، "استقرار حجاج بيت الله الحرام، في مشعر مزدلفة هذه الليلة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات".
وأكدت الوزارة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن "ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة أدوا صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبدأوا في التقاط الجمار، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ "عيد الأضحى" لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي".
حجاج "بيت الله" ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
19:08 GMT
وتُعد "النفرة" من صعيد عرفات إلى مزدلفة المحطة الثالثة في رحلة الحجاج عبر المشاعر المقدسة، وقد اتسمت حركتهم بالانسيابية التامة بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية السعودية.
وبدأ الحجاج مع إشراقة صباح التاسع من ذي الحجة، التوافد إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتملؤها التلبية والدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، شهدت عملية التصعيد إلى عرفات تنظيمًا دقيقًا وإشرافًا أمنيًا مكثفًا من مختلف القطاعات، حيث انتشر رجال الأمن على الطرق ومسارات الحجاج لتنظيم حركة الحشود وضمان انسيابيتها، وفق الخطط المعتمدة للتفويج وإدارة التنقل بين المشاعر.
كما جرى توفير خدمات طبية وإسعافية وتموينية متكاملة في مختلف أرجاء المشعر، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى خدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم خلال أداء المناسك، وسط جاهزية عالية من الجهات الحكومية المعنية.
وزارة الحج السعودية: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
09:20 GMT
ووقفا لمشاعر الحج، تتجه جموع الحجاج إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين.
ومع غروب الشمس، تبدأ جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة للمبيت فيها وأداء صلاتي المغرب والعشاء، استعدادًا لاستكمال بقية مناسك الحج في يوم النحر.
