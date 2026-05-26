حجاج "بيت الله" ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
سبوتنيك عربي
26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T19:08+0000
السعودية
العالم العربي
الأخبار
أخبار الحج
بدأ حجاج "بيت الله الحرام"، اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات وأدوا ركن الحج الأعظم، مع غروب شمس هذا اليوم التاسع من ذي الحجة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحجيج قاموا بذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية والوقائية التي هيأتها الحكومة السعودية لتمكين "ضيوف الرحمن" من أداء مناسكهم في يسر وطمأنينة.
يؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء وفور وصولهم إلى مزدلفة جمع تأخير، ويبيتون ليلتهم فيها، على أن يتوجهوا صباح يوم غد، يوم عيد الأضحى، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
وتُعد "النفرة" من صعيد عرفات
إلى مزدلفة المحطة الثالثة في رحلة الحجاج عبر المشاعر المقدسة، وقد اتسمت حركتهم بالانسيابية التامة بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية السعودية.
وبدأ الحجاج مع إشراقة صباح التاسع من ذي الحجة، التوافد إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتملؤها التلبية والدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وحسب وكالة
الأنباء السعودية، شهدت عملية التصعيد إلى عرفات تنظيمًا دقيقًا وإشرافًا أمنيًا مكثفًا من مختلف القطاعات، حيث انتشر رجال الأمن على الطرق ومسارات الحجاج لتنظيم حركة الحشود وضمان انسيابيتها، وفق الخطط المعتمدة للتفويج وإدارة التنقل بين المشاعر.
كما جرى توفير خدمات طبية وإسعافية وتموينية متكاملة في مختلف أرجاء المشعر، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى خدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم خلال أداء المناسك، وسط جاهزية عالية من الجهات الحكومية المعنية.
ووقفا لمشاعر الحج، تتجه جموع الحجاج إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين.
ومع غروب الشمس، تبدأ جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة للمبيت فيها وأداء صلاتي المغرب والعشاء، استعدادًا لاستكمال بقية مناسك الحج في يوم النحر.