انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للأمن في موسكو
افتتحت اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المنتدى الدولي الأول للأمن، والذي يعقد برعاية مجلس الأمن الروسي، بمشاركة 120 دولة. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T07:37+0000
وافتُتح المنتدى بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الطلاب الذين قُتلوا جراء هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى الكليات في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.
ومن المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع أحد أكبر المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وتشكيل عالم متعدد الأقطاب، وتفاعل دول "الأغلبية العالمية".
ويشارك في المنتدى ممثلون عن منظمة "شنغهاي للتعاون"، ومجموعة "بريكس"، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى دول من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
ويشارك في المنتدى وفود من أكثر من 120 دولة وممثلين عن منظمات دولية في العاصمة الروسية. وأعلن مجلس الأمن الروسي أن أكثر من 140 وفدًا أجنبيًا من أكثر من 120 دولة، من بينها 12 وفدًا من دول غير صديقة، سيشاركون في المنتدى. ومن المقرر عقد 40 اجتماعًا ثنائيًا مع مجلس الأمن الروسي و85 اجتماعًا بين الوكالات المعنية.
وبحسب الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أرسلت جميع الدول الأفريقية تقريبًا ممثليها، وكذلك جميع الشركاء من منظمة "شنغهاي للتعاون"، ومجموعة "بريكس"، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومعظم دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
ويعقد المنتدى الدولي للأمن تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في الفترة من 26 إلى 29 مايو 2026. وعلى مدار 4 أيام، ستتم مناقشة جوانب مختلفة من الأمن الإقليمي والعالمي في ظل الظروف الراهنة.