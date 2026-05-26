https://sarabic.ae/20260526/بوتين-الوضع-العسكري-والسياسي-في-العالم-يشهد-تصعيدا-خطيرا-1113739576.html
بوتين: الوضع العسكري والسياسي في العالم يشهد تصعيدا خطيرا
بوتين: الوضع العسكري والسياسي في العالم يشهد تصعيدا خطيرا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نص كلمته الترحيبية الموجّهة للمشاركين في الاجتماع الـ58 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لرابطة الدول المستقلة،... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T06:20+0000
2026-05-26T06:20+0000
2026-05-26T06:31+0000
روسيا
رابطة الدول المستقلة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113657840_0:91:3101:1835_1920x0_80_0_0_60eb827ad37cc8d0acdf5c27f864486d.jpg
وقال بوتين: "الوضع العسكري والسياسي في العالم اليوم أصبح أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ. لقد اجتاحت أزمة خطيرة منطقة الشرق الأوسط، وظهرت بؤر جديدة من عدم الاستقرار، بما في ذلك بالقرب من حدودنا".وأضاف الرئيس الروسي: "في هذا الصدد، من المهم تعظيم القدرات التحليلية والبشرية والتشغيلية والتقنية لهياكلكم، لحماية الرابطة بأكملها، بشكل موثوق من التهديدات الداخلية والخارجية المحتملة، وتبادل المعلومات بانتظام، ووضع مناهج موحدة لحل المشاكل المشتركة".وأعرب بوتين عن ثقته بأن نتائج الاجتماع ستضمن التنمية الآمنة والمستقرة لدول وشعوب رابطة الدول المستقلة.وقرأ أناتولي سيريشيف، الممثل المفوض للرئيس الروسي في المنطقة الفيدرالية السيبيرية، الكلمة الترحيبية الموجهة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المشاركين في الاجتماع الـ58 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة (CHISS)، والذي يُعقد في مقاطعة إيركوتسك الروسية.الأمين العام لـ"معاهدة الأمن الجماعي": المنظمة تشارك في صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسياالأمين العام لـ"معاهدة الأمن الجماعي": المنظمة تشارك في صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسيا
https://sarabic.ae/20260417/بوتين-يبحث-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-التعاون-مع-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-1112646321.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113657840_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_74942fe30d1ae71be701b116599f0fa6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رابطة الدول المستقلة
روسيا, رابطة الدول المستقلة
بوتين: الوضع العسكري والسياسي في العالم يشهد تصعيدا خطيرا
06:20 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 06:31 GMT 26.05.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نص كلمته الترحيبية الموجّهة للمشاركين في الاجتماع الـ58 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لرابطة الدول المستقلة، أن "الوضع العسكري والسياسي العالمي أصبح معقدًا بشكل خطير، مع ظهور بؤر جديدة من عدم الاستقرار، بما في ذلك بالقرب من حدود رابطة الدول المستقلة".
وقال بوتين: "الوضع العسكري والسياسي في العالم اليوم أصبح أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ. لقد اجتاحت أزمة خطيرة منطقة الشرق الأوسط، وظهرت بؤر جديدة من عدم الاستقرار، بما في ذلك بالقرب من حدودنا".
وأضاف الرئيس الروسي: "في هذا الصدد، من المهم تعظيم القدرات التحليلية والبشرية والتشغيلية والتقنية لهياكلكم، لحماية الرابطة بأكملها، بشكل موثوق من التهديدات الداخلية والخارجية المحتملة، وتبادل المعلومات بانتظام، ووضع مناهج موحدة لحل المشاكل المشتركة".
وأعرب بوتين عن ثقته بأن نتائج الاجتماع ستضمن التنمية الآمنة والمستقرة لدول وشعوب رابطة الدول المستقلة.
وقرأ أناتولي سيريشيف، الممثل المفوض للرئيس الروسي في المنطقة الفيدرالية السيبيرية، الكلمة الترحيبية الموجهة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المشاركين في الاجتماع الـ58 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة (CHISS)، والذي يُعقد في مقاطعة إيركوتسك الروسية.