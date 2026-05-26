تسجيل 9 مواقع تراثية سورية جديدة على لائحة "إيسيسكو" للمرة الأولى منذ عام 2012
تسجيل 9 مواقع تراثية سورية جديدة على لائحة "إيسيسكو" للمرة الأولى منذ عام 2012

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية تسجيل 9 مواقع أثرية وتراثية سورية على لائحة منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "إيسيسكو"، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عامًا.
ووفق بيان نشرته المديرية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، ضمت القائمة الجديدة كلًا من قلعة صلاح الدين في اللاذقية، والجامع الأموي وقصر العظم ومكتب عنبر في دمشق، إضافة إلى قلعة دمشق، والمسجد العمري وموقع اللجاة الأثري في درعا، وموقع أفاميا الأثري في حماة، والمكتبة الوقفية في حلب.

وأكدت المديرية أن "أهمية هذه المواقع في قيمتها التاريخية والمعمارية والرمزية، إذ تمثل إحدى أبرز الحواضر الأثرية في سوريا، وملامح بارزة من الذاكرة الدمشقية، فضلًا عن كونها شواهد حية على مراحل متعاقبة من التاريخ السوري".

وأضافت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية: "يأتي هذا الإدراج في سياق الجهود الوطنية المبذولة لحماية التراث السوري وصونه، وتعزيز التعاون الثقافي والتقني مع المنظمة، بما يسهم في إبراز قيمة هذه المواقع وفتح المجال أمام مزيد من الاهتمام الدولي بها، ولا سيما في ظل ما يواجهه التراث السوري من تحديات".

وبيّنت أن "تسجيل هذه المواقع يعد خطوة جديدة في مسار استعادة حضور التراث السوري على الخرائط الثقافية الدولية، بما يعزز مكانته بوصفه جزءًا أصيلاً من الذاكرة الحضارية للمنطقة والعالم".

يشار إلى أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "إيسيسكو"، هي منظمة دولية متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، تفرعت عن منظمة التعاون الإسلامي، وأُحدثت عام 1982، وتتبنى اللغات العالمية الثلاث العربية، الفرنسية، الإنجليزية، ومقرها في العاصمة المغربية الرباط.
