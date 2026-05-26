خبير في الشأن الروسي: المنتدى الدولي الأول للأمن يؤكد بدء عالم جديد متعدد الأقطاب
رأى الخبير في الشأن الروسي من موسكو، موسى العملة، أن "المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي يعقد في موسكو، يأتي وسط أجواء دولية تؤكد بدء عالم جديد متعدد الأقطاب،... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الروسي من موسكو، موسى العملة، أن "المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي يعقد في موسكو، يأتي وسط أجواء دولية تؤكد بدء عالم جديد متعدد الأقطاب، خاصة بعد الأحداث التي أعقبت زيارة الرئيسين الروسي والأمريكي إلى الصين".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال العملة: "منذ أسبوعين تم تأكيد وترسيخ أن الهيمنة الأحادية الجانب قد انتهت، والمنتدى في موسكو يرسخ هذه الحالة ويمكن قراءته كبديل للتحالفات الأمنية الغربية التي لطالما سعت إلى الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب والقرارات الدولية".
وعن الوفود المشاركة في هذا المنتدى، اعتبر أنها "رسالة واضحة، بأن التوجه نحو عزلة موسكو دوليا تأتي فقط في إطار الرغبة الغربية الجماعية ولكنها معاكسة للإرادة الدولية، لأن موسكو دائما ما تنظر إلى حالة الأمن الدولي على أنها قرار سيادي، وتحاول ترسيخ الأمن من خلال احترام القرارات أو مصالح الدول وشعوبها، كما لا تعتمد موسكو في حالة تعزيز الأمن على مبدأ شيطنة الطرف الآخر، وبالتالي هذه السياسة الغربية غير موجودة في العقلية أو الذهنية الروسية".
وعن محاربة هذا المنتدى للروسوفوبيا، أكد العملة أن "الوفود المشاركة من الدول الغربية ذاتها، تدرك أن الروسوفوبيا والماكينة الإعلامية الغربية التي حاولت شيطنة روسيا فشلت حتى داخل دولها نفسها، ليس فقط على المستوى الدولي وإنما على المستوى الداخلي الغربي بدليل مشاركة هذا العدد من الوفود".
وأوضح أن روسيا لديها نماذج وتجارب حقيقية فعلية في السنوات الأربع الأخيرة، عن كيفية الرد أو التصدي لهذا النوع من الأدوات الحديثة في تخريب العقل الجماعي للمواطنين حول العالم، لتحشيدهم حول رواية محددة وتضليل الحقائق".