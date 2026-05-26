دراسة: الأبوة تحدث تغييرات جذرية في دماغ الرجل فور ولادة الطفل

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة طبية حديثة، أجراها باحثون في جامعة آخن الألمانية، أن أدمغة الرجال تمر بتغيرات عصبية وهيكلية ملحوظة عقب ولادة أطفالهم، في عملية تكيف بيولوجي تهدف إلى...

2026-05-26T15:12+0000

واعتمدت الدراسة على تحليل صور الرنين المغناطيسي لـ25 رجلًا أصبحوا آباء للمرة الأولى، حيث أظهرت النتائج أن الدماغ يدخل في مرحلة تغير ديناميكي خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وأشارت البيانات إلى حدوث تقلص تدريجي في حجم "المادة الرمادية" في مناطق متعددة من الدماغ خلال الأسابيع الـ12 الأولى، مع بلوغ ذروة هذا التغير خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. تغيرات دماغية لتعزيز الرعاية الأبوية ورصدت الدراسة أنه بين الأسبوعين الـ12 والـ24 بعد الولادة، تبدأ مناطق أخرى في دماغ الرجل بالنمو والتضخم، أبرزها "القشرة الحزامية الأمامية اليسرى" المرتبطة بتقسيم الانتباه وتوقع المهام، إضافة إلى "المادة السوداء" المسؤولة عن إنتاج هرمون الدوبامين المرتبط بالمكافأة العاطفية والشعور بالسعادة. كما لاحظ الباحثون زيادة في الروابط العصبية داخل "اللوزة الدماغية"، وهو ما يعزز اليقظة الأبوية ويقوي الارتباط العاطفي بالطفل.وأكدت الدراسة أن هذه التغيرات تندرج ضمن ما يعرف بـ"شبكة الدماغ الأبوية"، المسؤولة عن تعزيز مشاعر الرعاية والدفء تجاه الأطفال، مشيرةً إلى أهمية هذه النتائج في فهم الجوانب النفسية المرتبطة بالأبوة، بما في ذلك حالات اكتئاب ما بعد الولادة لدى بعض الآباء.

