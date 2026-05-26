دراسة: الأبوة تحدث تغييرات جذرية في دماغ الرجل فور ولادة الطفل
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة طبية حديثة، أجراها باحثون في جامعة آخن الألمانية، أن أدمغة الرجال تمر بتغيرات عصبية وهيكلية ملحوظة عقب ولادة أطفالهم، في عملية تكيف بيولوجي تهدف إلى... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة طبية حديثة، أجراها باحثون في جامعة آخن الألمانية، أن أدمغة الرجال تمر بتغيرات عصبية وهيكلية ملحوظة عقب ولادة أطفالهم، في عملية تكيف بيولوجي تهدف إلى تعزيز مهارات الرعاية والتفاعل مع المواليد الجدد.
واعتمدت الدراسة على تحليل صور الرنين المغناطيسي لـ25 رجلًا أصبحوا آباء للمرة الأولى، حيث أظهرت النتائج أن الدماغ يدخل في مرحلة تغير ديناميكي خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة، وفقا لموقع
"ساينس أليرت".
وأشارت البيانات إلى حدوث تقلص تدريجي في حجم "المادة الرمادية" في مناطق متعددة من الدماغ خلال الأسابيع الـ12 الأولى، مع بلوغ ذروة هذا التغير خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة.
وأوضح الباحثون أن هذا الانخفاض لا يعد مؤشرًا سلبيًا، بل يمثل عملية إعادة تنظيم عصبي تعرف بـ"التقليم العصبي"، يعيد خلالها الدماغ ترتيب شبكاته ومساراته العصبية لتهيئة الأب للتعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة، في تغيرات مشابهة لتلك التي تحدث لدى النساء خلال فترات الحمل المتقدمة.
تغيرات دماغية لتعزيز الرعاية الأبوية
ورصدت الدراسة أنه بين الأسبوعين الـ12 والـ24 بعد الولادة، تبدأ مناطق أخرى في دماغ
الرجل بالنمو والتضخم، أبرزها "القشرة الحزامية الأمامية اليسرى" المرتبطة بتقسيم الانتباه وتوقع المهام، إضافة إلى "المادة السوداء" المسؤولة عن إنتاج هرمون الدوبامين المرتبط بالمكافأة العاطفية والشعور بالسعادة.
كما لاحظ الباحثون زيادة في الروابط العصبية داخل "اللوزة الدماغية"، وهو ما يعزز اليقظة الأبوية ويقوي الارتباط العاطفي بالطفل.
وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، نيجين دانيشنيا، إن أدمغة الآباء "تتمتع بمرونة عالية تساعدها على التكيف مع متطلبات الأبوة، رغم أنهم لا يمرون بالتغيرات الهرمونية والفسيولوجية نفسها التي تعيشها الأمهات".
وأكدت الدراسة أن هذه التغيرات تندرج ضمن ما يعرف بـ"شبكة الدماغ الأبوية"، المسؤولة عن تعزيز مشاعر الرعاية والدفء تجاه الأطفال، مشيرةً إلى أهمية هذه النتائج في فهم الجوانب النفسية المرتبطة بالأبوة
، بما في ذلك حالات اكتئاب ما بعد الولادة لدى بعض الآباء.