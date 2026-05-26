دراسة: الأبوة تحدث تغييرات جذرية في دماغ الرجل فور ولادة الطفل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الأبوة تحدث تغييرات جذرية في دماغ الرجل فور ولادة الطفل
كشفت دراسة طبية حديثة، أجراها باحثون في جامعة آخن الألمانية، أن أدمغة الرجال تمر بتغيرات عصبية وهيكلية ملحوظة عقب ولادة أطفالهم، في عملية تكيف بيولوجي تهدف إلى... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
واعتمدت الدراسة على تحليل صور الرنين المغناطيسي لـ25 رجلًا أصبحوا آباء للمرة الأولى، حيث أظهرت النتائج أن الدماغ يدخل في مرحلة تغير ديناميكي خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وأشارت البيانات إلى حدوث تقلص تدريجي في حجم "المادة الرمادية" في مناطق متعددة من الدماغ خلال الأسابيع الـ12 الأولى، مع بلوغ ذروة هذا التغير خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. تغيرات دماغية لتعزيز الرعاية الأبوية ورصدت الدراسة أنه بين الأسبوعين الـ12 والـ24 بعد الولادة، تبدأ مناطق أخرى في دماغ الرجل بالنمو والتضخم، أبرزها "القشرة الحزامية الأمامية اليسرى" المرتبطة بتقسيم الانتباه وتوقع المهام، إضافة إلى "المادة السوداء" المسؤولة عن إنتاج هرمون الدوبامين المرتبط بالمكافأة العاطفية والشعور بالسعادة. كما لاحظ الباحثون زيادة في الروابط العصبية داخل "اللوزة الدماغية"، وهو ما يعزز اليقظة الأبوية ويقوي الارتباط العاطفي بالطفل.وأكدت الدراسة أن هذه التغيرات تندرج ضمن ما يعرف بـ"شبكة الدماغ الأبوية"، المسؤولة عن تعزيز مشاعر الرعاية والدفء تجاه الأطفال، مشيرةً إلى أهمية هذه النتائج في فهم الجوانب النفسية المرتبطة بالأبوة، بما في ذلك حالات اكتئاب ما بعد الولادة لدى بعض الآباء.
كشفت دراسة طبية حديثة، أجراها باحثون في جامعة آخن الألمانية، أن أدمغة الرجال تمر بتغيرات عصبية وهيكلية ملحوظة عقب ولادة أطفالهم، في عملية تكيف بيولوجي تهدف إلى تعزيز مهارات الرعاية والتفاعل مع المواليد الجدد.
واعتمدت الدراسة على تحليل صور الرنين المغناطيسي لـ25 رجلًا أصبحوا آباء للمرة الأولى، حيث أظهرت النتائج أن الدماغ يدخل في مرحلة تغير ديناميكي خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
دراسة: الاكتئاب يلاحق الآباء الجدد بعد عام من ولادة أبنائهم
وأشارت البيانات إلى حدوث تقلص تدريجي في حجم "المادة الرمادية" في مناطق متعددة من الدماغ خلال الأسابيع الـ12 الأولى، مع بلوغ ذروة هذا التغير خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة.

وأوضح الباحثون أن هذا الانخفاض لا يعد مؤشرًا سلبيًا، بل يمثل عملية إعادة تنظيم عصبي تعرف بـ"التقليم العصبي"، يعيد خلالها الدماغ ترتيب شبكاته ومساراته العصبية لتهيئة الأب للتعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة، في تغيرات مشابهة لتلك التي تحدث لدى النساء خلال فترات الحمل المتقدمة.

تغيرات دماغية لتعزيز الرعاية الأبوية
ورصدت الدراسة أنه بين الأسبوعين الـ12 والـ24 بعد الولادة، تبدأ مناطق أخرى في دماغ الرجل بالنمو والتضخم، أبرزها "القشرة الحزامية الأمامية اليسرى" المرتبطة بتقسيم الانتباه وتوقع المهام، إضافة إلى "المادة السوداء" المسؤولة عن إنتاج هرمون الدوبامين المرتبط بالمكافأة العاطفية والشعور بالسعادة.
كما لاحظ الباحثون زيادة في الروابط العصبية داخل "اللوزة الدماغية"، وهو ما يعزز اليقظة الأبوية ويقوي الارتباط العاطفي بالطفل.
وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، نيجين دانيشنيا، إن أدمغة الآباء "تتمتع بمرونة عالية تساعدها على التكيف مع متطلبات الأبوة، رغم أنهم لا يمرون بالتغيرات الهرمونية والفسيولوجية نفسها التي تعيشها الأمهات".
وأكدت الدراسة أن هذه التغيرات تندرج ضمن ما يعرف بـ"شبكة الدماغ الأبوية"، المسؤولة عن تعزيز مشاعر الرعاية والدفء تجاه الأطفال، مشيرةً إلى أهمية هذه النتائج في فهم الجوانب النفسية المرتبطة بالأبوة، بما في ذلك حالات اكتئاب ما بعد الولادة لدى بعض الآباء.
