روبيو: ستبقى المضائق في الشرق الأوسط مفتوحة بطريقة أو بأخرى

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: ستبقى المضائق في الشرق الأوسط مفتوحة بطريقة أو بأخرى
سبوتنيك عربي
في أعقاب الضربات الأمريكية الجديدة على أهداف إيرانية، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "المضائق في الشرق الأوسط سيُعاد فتحها بطريقة أو بأخرى"، وفق... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال روبيو للصحفيين: "يجب أن تكون المضائق مفتوحة، ستكون مفتوحة بطريقة أو بأخرى، يجب أن تكون مفتوحة".وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الكابتن تيم هوكينز، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية "هاجمت منصات إطلاق الصواريخ والقوارب جنوبي إيران، كانت تحاول زرع ألغام"، على حد قوله.وأفادت تقارير إعلامية، الليلة الماضية، بوقوع انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية الإيرانية، ولم يُعلن عن سبب الانفجارات.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "بوجود فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران بشأن ملفها النووي، وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت سابقاً أن "الاتفاق الإطاري"، الذي لم يُقرّه الجانب الإيراني بعد، ينص على تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إلا أن إيران نفت أي رغبة لديها في التخلص من اليورانيوم.وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن البيت الأبيض سيرفع بعض العقوبات، ما يسمح لإيران ببيع النفط بحرية، كما أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة رفع تجميد الأصول الإيرانية في غضون 60 يومًا من الاتفاق النهائي.
في أعقاب الضربات الأمريكية الجديدة على أهداف إيرانية، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "المضائق في الشرق الأوسط سيُعاد فتحها بطريقة أو بأخرى"، وفق تعبيره.
وقال روبيو للصحفيين: "يجب أن تكون المضائق مفتوحة، ستكون مفتوحة بطريقة أو بأخرى، يجب أن تكون مفتوحة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "الأمر قد يستغرق أيامًا عدة للاتفاق على صياغة الاتفاق مع إيران".

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الكابتن تيم هوكينز، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية "هاجمت منصات إطلاق الصواريخ والقوارب جنوبي إيران، كانت تحاول زرع ألغام"، على حد قوله.
وأفادت تقارير إعلامية، الليلة الماضية، بوقوع انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية الإيرانية، ولم يُعلن عن سبب الانفجارات.
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ "ضربات دفاعية" جنوبي إيران
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "بوجود فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران بشأن ملفها النووي، وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت سابقاً أن "الاتفاق الإطاري"، الذي لم يُقرّه الجانب الإيراني بعد، ينص على تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إلا أن إيران نفت أي رغبة لديها في التخلص من اليورانيوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أول أمس الأحد، أن البلدين أوشكا على وضع "اللمسات الأخيرة" على الاتفاق، وأنهما سيعلنان عنها قريبًا. ووفقًا لتقارير إعلامية، قد يوقعان مذكرة تفاهم قريبًا. وتتضمن المذكرة "التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، وقد ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على المواني الإيرانية".

وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن البيت الأبيض سيرفع بعض العقوبات، ما يسمح لإيران ببيع النفط بحرية، كما أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة رفع تجميد الأصول الإيرانية في غضون 60 يومًا من الاتفاق النهائي.
