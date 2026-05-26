روبيو: ستبقى المضائق في الشرق الأوسط مفتوحة بطريقة أو بأخرى

2026-05-26, سبوتنيك عربي

2026-05-26T05:15+0000

وقال روبيو للصحفيين: "يجب أن تكون المضائق مفتوحة، ستكون مفتوحة بطريقة أو بأخرى، يجب أن تكون مفتوحة".وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الكابتن تيم هوكينز، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية "هاجمت منصات إطلاق الصواريخ والقوارب جنوبي إيران، كانت تحاول زرع ألغام"، على حد قوله.وأفادت تقارير إعلامية، الليلة الماضية، بوقوع انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية الإيرانية، ولم يُعلن عن سبب الانفجارات.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "بوجود فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران بشأن ملفها النووي، وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت سابقاً أن "الاتفاق الإطاري"، الذي لم يُقرّه الجانب الإيراني بعد، ينص على تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إلا أن إيران نفت أي رغبة لديها في التخلص من اليورانيوم.وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن البيت الأبيض سيرفع بعض العقوبات، ما يسمح لإيران ببيع النفط بحرية، كما أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة رفع تجميد الأصول الإيرانية في غضون 60 يومًا من الاتفاق النهائي.ترامب: إما اتفاق "عظيم" مع إيران.. أو لا اتفاق على الإطلاقترامب: يفضل أن تتعاون إيران لتدمير اليورانيوم المخصب في مكانه

