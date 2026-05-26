قطر تطالب بمواصلة الانخراط الإيجابي في مفاوضات السلام الأمريكية الإيرانية التي تيسرها باكستان
سبوتنيك عربي
بحث الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T18:38+0000
بحث الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد أمير قطر، خلال الاتصال، موقف الدوحة الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أهمية التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية والحكمة لتجنب تداعيات التصعيد في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة
الأنباء القطرية.
كما أعرب عن تقديره لانخراط الحكومة الإيرانية في الحوار والعمل بشكل بنّاء، مؤكدًا أن الحلول السلمية تمثل السبيل الأمثل لاحتواء التوترات وصون أمن المنطقة
واستقرارها.
ودعا أمير قطر إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار، لا سيما مع دول المنطقة.
من جانبه، أشاد الرئيس الإيراني بجهود أمير قطر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي
، معربًا عن تقديره لمواقف الدوحة الداعمة للتهدئة، ومؤكدًا اهتمامه بالمقترحات المتعلقة بالدفع نحو اتفاق يسهم في تحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل
حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.