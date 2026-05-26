https://sarabic.ae/20260526/قطر-تطالب-بمواصلة-الانخراط-الإيجابي-في-مفاوضات-السلام-الأمريكية-الإيرانية-التي-تيسرها-باكستان-1113766986.html

قطر تطالب بمواصلة الانخراط الإيجابي في مفاوضات السلام الأمريكية الإيرانية التي تيسرها باكستان

قطر تطالب بمواصلة الانخراط الإيجابي في مفاوضات السلام الأمريكية الإيرانية التي تيسرها باكستان

سبوتنيك عربي

بحث الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T18:38+0000

2026-05-26T18:38+0000

2026-05-26T18:38+0000

أخبار قطر اليوم

باكستان

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881795_0:73:1849:1113_1920x0_80_0_0_3abb28a8c6b30f26a73c0c2027971465.jpg

وأكد أمير قطر، خلال الاتصال، موقف الدوحة الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أهمية التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية والحكمة لتجنب تداعيات التصعيد في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.كما أعرب عن تقديره لانخراط الحكومة الإيرانية في الحوار والعمل بشكل بنّاء، مؤكدًا أن الحلول السلمية تمثل السبيل الأمثل لاحتواء التوترات وصون أمن المنطقة واستقرارها.من جانبه، أشاد الرئيس الإيراني بجهود أمير قطر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، معربًا عن تقديره لمواقف الدوحة الداعمة للتهدئة، ومؤكدًا اهتمامه بالمقترحات المتعلقة بالدفع نحو اتفاق يسهم في تحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

https://sarabic.ae/20260526/قطر-تنفي-مزاعم-عرض-12-مليار-دولار-على-إيران-لضمان-التوصل-إلى-اتفاق-مع-أمريكا-1113740414.html

https://sarabic.ae/20260526/روبيو-اتفاق-محتمل-مع-إيران-خلال-أيام-رغم-التصعيد-العسكري-الأخير-1113738864.html

باكستان

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار قطر اليوم, باكستان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية