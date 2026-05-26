ميلوني: "البيروقراطية المفرطة" للاتحاد الأوروبي تعرقل النمو وتضعف الحضور الدولي
سبوتنيك عربي
2026-05-26T14:17+0000
وجاءت تصريحات ميلوني، اليوم الثلاثاء، خلال كلمتها أمام الجمعية العامة السنوية لاتحاد الصناعات الإيطالية "كونفيندوستريا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا". وأضافت أن أوروبا "فرضت عددًا هائلًا من القواعد على مختلف تفاصيل الحياة اليومية، لكنها لم تظهر الحزم الكافي عندما تعلق الأمر بإسماع صوتها على الساحة الدولية". كما جددت رئيسة الوزراء الإيطالية انتقاداتها للسياسات البيئية الأوروبية، معتبرةً أنها تعرقل النمو الاقتصادي وتؤدي إلى نتائج عكسية، مؤكدةً في الوقت ذاته استعداد حكومتها لإطلاق مشروع مشترك مع اتحاد الصناعات الإيطالية بهدف إصلاح البيروقراطية داخل إيطاليا.
انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ما وصفته بـ"البيروقراطية المفرطة" داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنها تؤثر سلبًا على التنافسية والنمو الاستراتيجي، إلى جانب ضعف فاعلية التكتل على الساحة الدولية.
وجاءت تصريحات ميلوني
، اليوم الثلاثاء، خلال كلمتها أمام الجمعية العامة السنوية لاتحاد الصناعات الإيطالية "كونفيندوستريا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".
وقالت ميلوني إن "الضعف الرئيسي الذي يؤثر علينا بشكل مباشر يكمن في الهيكل الحالي للاتحاد الأوروبي، هذا الكيان البيروقراطي الضخم الذي ضحى مرارًا بالتنافسية والنمو الاستراتيجي لصالح مناهج أيديولوجية وتكنوقراطية".
وأضافت أن أوروبا "فرضت عددًا هائلًا من القواعد على مختلف تفاصيل الحياة اليومية، لكنها لم تظهر الحزم الكافي عندما تعلق الأمر بإسماع صوتها على الساحة الدولية".
كما جددت رئيسة الوزراء الإيطالية
انتقاداتها للسياسات البيئية الأوروبية، معتبرةً أنها تعرقل النمو الاقتصادي وتؤدي إلى نتائج عكسية، مؤكدةً في الوقت ذاته استعداد حكومتها لإطلاق مشروع مشترك مع اتحاد الصناعات الإيطالية بهدف إصلاح البيروقراطية داخل إيطاليا.