هل تنجح تونس في استثمار لقب اختيارها كعاصمة للسياحة العربية 2027؟

سبوتنيك عربي

شرعت تونس في الآونة الأخيرة في الاستعدادات الرسمية لتظاهرة "تونس عاصمة للسياحة العربية 2027"، وسط رهانات تتعلق بمدى قدرة البلاد على استثمار هذا اللقب في تحسين...

2026-05-26T16:46+0000

وفي هذا السياق، انطلقت وزارة السياحة منذ أشهر في وضع ملامح برنامج "تونس عاصمة للسياحة العربية 2027"، من خلال سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي تهدف إلى إعداد تصور شامل للتظاهرة، بما يجعلها مناسبة للترويج للوجهة التونسية عربيًا ودوليًا، وليس مجرد حدث احتفالي عابر.وأكد وزير السياحة سفيان تقية أن المشروع يحمل طابعًا وطنيًا جامعًا، مشيرًا إلى أنه تم منذ البداية اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك المهنيين والخبراء ومكونات المجتمع المدني في صياغة برنامج يعكس ثراء التجربة السياحية التونسية وتنوعها.ولا يقتصر برنامج التظاهرة على العاصمة فقط، بل يمتد ليشمل مختلف جهات البلاد، في توجه يرمي إلى توزيع الحركية السياحية على المناطق الداخلية وتعزيز التنمية الجهوية، بما يجعل من الحدث منصة وطنية للتعريف بالمخزون الطبيعي والثقافي والتراثي الذي تزخر به تونس.ويرى خبراء في القطاع السياحي أن هذا الموعد يمثل فرصة لتقديم صورة متجددة عن تونس، تقوم على إبراز خصوصيتها الحضارية والمعمارية والثقافية، إلى جانب تثمين تراثها المادي واللامادي ضمن مقاربة عصرية قادرة على استقطاب أسواق سياحية جديدة.كما يراهن القائمون على هذه التظاهرة على مساهمة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والكفاءات التونسية من باحثين وطلبة ومختصين في إعداد مشاريع وبرامج تسهم في تعزيز إشعاع الوجهة التونسية داخليًا وخارجيًا، ودعم مكانة البلاد كوجهة سياحية وثقافية متنوعة.رهان على الترويج وتطوير البنية السياحيةوأضاف أن هذا الاختيار يعد تتويجًا للمكانة الحضارية والثقافية التي تتمتع بها تونس، كما يعكس التطور الذي شهدته الوجهة التونسية خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث تنوع المنتوج السياحي أو الانفتاح على أسواق جديدة خارج المسارات التقليدية.وأشار الهنشيري إلى أن هذه التظاهرة يمكن أن تتحول إلى منصة فعالة للترويج لصورة تونس عربيًا ودوليًا، مع إبراز ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتاريخية وطبيعية، بما يعزز تموقعها الاستراتيجي في خارطة السياحة الإقليمية.كما شدد على أن نجاح هذا الموعد يظل مرتبطًا بجملة من الاستعدادات العملية، من بينها تطوير الربط الجوي مع عدد أكبر من الوجهات العربية والدولية، وتعزيز النقل السياحي البري والداخلي، بما ييسر تنقل السياح بين مختلف الجهات ويضمن تكامل العرض السياحي الوطني.ويشهد القطاع السياحي في تونس خلال السنوات الأخيرة مؤشرات تعافٍ لافتة، حيث تمكنت البلاد من تجاوز عتبة 11 مليون سائح، في رقم اعتبره مهنيون مؤشرًا على استعادة الوجهة التونسية لجاذبيتها تدريجيًا، خاصة مع ارتفاع العائدات السياحية وتزايد الإقبال على السياحة الثقافية والبديلة وسياحة الصحراء.آمال بدفع النمو وجذب الاستثماراتويرى مراقبون أن نجاح تونس في استثمار هذا الحدث قد يمنح الاقتصاد الوطني متنفسًا إضافيًا، في ظل حاجة البلاد إلى موارد جديدة من العملة الصعبة ودفع الاستثمار وخلق مواطن شغل، خاصة في الجهات التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على النشاط السياحي.وأوضح أن اختيار تونس كعاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 من شأنه أن يمنح القطاع دفعة إضافية، مستفيدًا من الخبرات التونسية المتراكمة في المجال السياحي، والتي تحظى، وفق قوله، باعتراف واسع على المستوى الدولي، سواء في إدارة المؤسسات السياحية أو في التكوين والخدمات.وأشار الكسراوي إلى أن التحسن المسجل في مؤشرات القطاع خلال السنوات الأخيرة أسهم في تعزيز صورة تونس كوجهة آمنة وقادرة على استعادة مكانتها في الأسواق العالمية، معتبرًا أن هذا التتويج يمكن أن يفتح الباب أمام فرص اقتصادية أوسع تتجاوز السياحة التقليدية.وأضاف أن "الزخم الذي قد تخلقه تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية يمكن أن ينعكس أيضًا على مناخ الاستثمار، من خلال زيادة اهتمام عدد من الدول والشركات الأجنبية بالدخول في شراكات اقتصادية مع تونس، خاصة في قطاعات الخدمات والنقل والبنية التحتية والصناعات الثقافية".وتابع: "لا يجب أن يقتصر الرهان على الأسواق الأوروبية التقليدية فقط، بل من الضروري التوجه نحو أسواق جديدة وواعدة، على غرار السوق الصينية والآسيوية عمومًا، عبر توفير خدمات تستجيب لانتظارات هذه الفئات من السياح، سواء من حيث النقل أو الإقامة أو البنية التحتية أو الخدمات الرقمية".تحديات ترافق هذا اللقبمن جانبه، أفاد رئيس اللجنة السياحية الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار لطفي البراهمي لـ"سبوتنيك" أن اختيار تونس كعاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 يمثل استحقاقًا وطنيًا وفرصة مهمة لدفع إشعاع الوجهة التونسية على المستويين العربي والدولي.وأوضح أن السلطات التونسية شرعت منذ الإعلان عن هذا التتويج في اتخاذ جملة من الإجراءات والاستعدادات الرامية إلى إنجاح هذه التظاهرة، من خلال إعداد برامج ترويجية وثقافية وسياحية، إلى جانب العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات الموجهة للزائرين، فضلاً عن إطلاق مسابقات تتعلق بالهوية البصرية والشعار الرسمي للتظاهرة.وأكد في السياق ذاته أهمية التظاهرات المهنية والسياحية التي تحتضنها تونس، على غرار معرض سوق السفر التونسي الذي انتظم بداية هذا الشهر، معتبرًا أنه يمثل فضاءً مهنيًا مهمًا لدعم انفتاح تونس على محيطها العربي والإسلامي، واستقطاب مهنيي السياحة والأسفار والمستثمرين من مختلف الدول، إضافة إلى الترويج لما تزخر به البلاد من مقومات سياحية وثقافية وحضارية متنوعة.وأشار إلى أن "الرهان لا يقتصر فقط على تحقيق نجاح ظرفي خلال سنة 2027، بل يتعلق بقدرة تونس على تحويل هذا الحدث إلى نقطة انطلاق نحو تطوير القطاع بشكل مستدام، عبر تحسين جودة الخدمات، وتطوير البنية التحتية، ومواكبة التحولات العالمية في المجال السياحي، خاصة في ما يتعلق بالسياحة البديلة والرقمية والبيئية".ويرى لطفي البراهمي أن هذا اللقب يمكن أن يجعل من سنة 2027 محطة مفصلية لترسيخ مكانة تونس كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الأصالة والانفتاح والتنوع، متوقعًا أن تسجل البلاد خلال تلك الفترة أرقامًا سياحية قياسية إذا ما تم استثمار هذا التتويج بالشكل المطلوب.

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

