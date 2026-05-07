هل يشكل صالون "سوق السفر التونسي" بوابة لتعزيز سياحة الجوار المغاربية؟
تراهن السلطات التونسية هذا العام على إنجاح الموسم السياحي من خلال إطلاق النسخة الأولى من صالون "سوق السفر التونسي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار، خاصة القادمة من الجزائر وليبيا، اللتين تمثلان أحد أبرز روافد القطاع السياحي في البلاد.
ويرى متابعون للشأن السياحي أن هذه التظاهرة قد تتحول إلى منصة مغاربية للتعاون السياحي والاستثماري، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع عدد الوافدين إلى تونس خلال السنوات المقبلة.
وانطلقت، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الأولى لصالون "سوق السفر التونسي" بمشاركة نحو ألف مهني وفاعل في القطاع السياحي من تونس والجزائر وليبيا، من بينهم أصحاب نزل، ووكلاء أسفار، ومستثمرون ومختصون في الترويج السياحي.
وخلال افتتاح التظاهرة، أكد وزير السياحة التونسي سفيان تقية، أن هذه المبادرة تمثل "أول تجربة من نوعها في تونس لدعم السياحة الداخلية وسياحة الجوار"، موضحا أن تونس تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من السياح الجزائريين والليبيين، إلى جانب التونسيين المقيمين بالخارج.
وأشار الوزير إلى أن السياحة القادمة من الجزائر وليبيا، إضافة إلى السياحة الداخلية، تمثل أكثر من 50 بالمائة من الحركة السياحية في تونس، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية تستوجب مزيدا من الدعم والتطوير.
دعم السياحة الداخلية والانفتاح على المحيط المغاربي
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لطفي البراهمي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صالون "سوق السفر التونسي" لا يندرج ضمن التظاهرات الظرفية، بل يمثل مشروعا يمتد على ثلاث سنوات.
وأوضح أن الدورة الأولى خُصصت للسياحة الداخلية وسياحة الجوار، فيما ستنفتح الدورة الثانية على المحيط العربي والإقليمي، على أن تتحول الدورة الثالثة إلى معرض دولي بمواصفات عالمية.
وأضاف البراهمي أن التركيز خلال هذه الدورة ينصب على تعزيز العلاقات السياحية مع دول الجوار، مشيرا إلى أن "الصالون يستقطب مهنيين وفاعلين في القطاع من ليبيا والجزائر، إلى جانب أصحاب النزل ووكالات الأسفار".
وقال إن عدد السياح الجزائريين الوافدين إلى تونس يتجاوز سنويا مليوني سائح، وهو رقم تعتبره تونس مهما وتسعى إلى تطويره ومضاعفته خلال المرحلة المقبلة.
منصة لعقد شراكات واتفاقيات سياحية
وأوضح رئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لطفي البراهمي، أن الصالون يجمع بين البعد المهني والفضاء الموجه للعموم، حيث تمت دعوة مهنيين ومختصين من تونس وليبيا والجزائر لتدارس سبل تطوير سياحة الجوار وتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاع.
وبيّن أن شعار الدورة الحالية هو: "سياحة الجوار: شراكة وتعاون واستثمار"، مؤكدا أن تونس تسعى، من خلال هذه التظاهرة، إلى توقيع اتفاقيات إطارية مع دول الجوار في المجال السياحي.
وأضاف أن من بين الأهداف المطروحة العمل على إرساء منتوج سياحي مغاربي مشترك، يسمح للسائح الأجنبي بقضاء عطلته متنقلا بين تونس والجزائر وليبيا ضمن برنامج سياحي موحّد.
كما أشار إلى أن المشاركين في الصالون يناقشون سبل تطوير الاستثمار السياحي بين الدول الثلاث، إلى جانب البحث في إزالة العراقيل اللوجستية والإدارية التي قد تعيق إنجاح هذه السوق المشتركة.
ولفت إلى أن الصالون، الذي يتواصل إلى غاية يوم السبت المقبل، سيوفر عروضا وتخفيضات لفائدة العائلات التونسية، مبرزا أن السياحة الداخلية تمثل نحو 30 بالمائة من العائدات السياحية في تونس.
نحو إستراتيجية مغاربية للترويج السياحي
من جانبه، اعتبر الخبير في القطاع السياحي توفيق خلف الله، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن صالون "سوق السفر التونسي" يمثل فرصة حقيقية لتقريب الخدمات السياحية بين تونس وليبيا والجزائر، ودعم المهنيين العاملين في القطاع.
وأوضح أن "هذه المبادرة يمكن أن تسهم في الضغط على الكلفة والأسعار وتحفيز الإقبال على المنتوج السياحي الوطني، سواء بالنسبة إلى السياح المحليين أو القادمين من دول الجوار".
وأضاف أن تعزيز السياحة المغاربية البينية من شأنه أن يشكل رافعة اقتصادية مهمة للمنطقة، خاصة في ظل قرب المسافات وتشابه العادات والخصوصيات الثقافية بين شعوبها.
كما اعتبر أن تطوير سياحة الجوار قد يسهم في خلق فرص عمل دائمة داخل القطاع السياحي في تونس، لكنه شدد في المقابل على أن نجاح هذه التجربة يبقى مرتبطا بتحسين الربط الجوي والبري بين الدول الثلاث، ووضع إستراتيجية مغاربية مشتركة للترويج السياحي.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة السياحة التونسية أن عائدات القطاع السياحي بلغت خلال عام 2025 نحو 8.09 مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 2.8 مليار دولار، مقابل 7.59 مليارات دينار خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.5 بالمائة.
كما تجاوز عدد السياح الوافدين إلى تونس خلال العام الماضي 11 مليون زائر، في مؤشر يعكس تعافي القطاع واستعادة نشاطه بعد سنوات من التراجع.