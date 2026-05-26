وفد حكومي ياباني يجري زيارة عمل إلى روسيا
أكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن وفدًا يضم مسؤولين من الوزارة ووزارة الخارجية اليابانية، يجري حاليًا زيارة إلى روسيا الاتحادية.
وفد حكومي ياباني يجري زيارة عمل إلى روسيا
04:34 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 04:43 GMT 26.05.2026)
أكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن وفدًا يضم مسؤولين من الوزارة ووزارة الخارجية اليابانية، يجري حاليًا زيارة إلى روسيا الاتحادية.
وقال المتحدث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يتواجد حاليًا رئيس دائرة السياسة التجارية بوزارة الاقتصاد ماسايوشي آراي، ونائب رئيس قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية ماساكي إيشيكاوا، في زيارة عمل بروسيا، حيث سيعقدان اجتماعات على المستوى الحكومي".
وأضاف المتحدث أن زيارة الوفد ستستمر لأيام عدة.
وأوضح أنه "لن تكون الاجتماعات مخصصة لقطاعات محددة، بل ستركز على حماية أصول الشركات اليابانية العاملة في روسيا".
وفي الثامن من مايو/ أيار الجاري، أفادت مصادر عدة بأن الحكومة اليابانية قررت إرسال وفد اقتصادي إلى روسيا الاتحادية، في نهاية الشهر ذاته.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خطط الزيارة في الـ11 من مايو الجاري، لكنها نفت التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أي "نية لتوسيع التعاون مع موسكو"، على حد قولها.
وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، على "أهمية الحفاظ على العلاقات مع روسيا، كدولة جارة"، لكنه استبعد عقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، وأكد أن طوكيو "ستواصل فرض العقوبات ضد موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا"، وفق تعبيره.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزارة الخارجية لم تقترح عقد اجتماعات مع اليابان لاستئناف الحوار، ولم تتلق مثل هذه المقترحات من طوكيو، وخاصة فيما يتعلق بمناقشة حماية أصول الشركات العاملة في البلاد.