وفد حكومي ياباني يجري زيارة عمل إلى روسيا

أكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن وفدًا يضم مسؤولين من الوزارة ووزارة الخارجية اليابانية، يجري حاليًا زيارة إلى روسيا الاتحادية.

2026-05-26T04:34+0000

وقال المتحدث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يتواجد حاليًا رئيس دائرة السياسة التجارية بوزارة الاقتصاد ماسايوشي آراي، ونائب رئيس قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية ماساكي إيشيكاوا، في زيارة عمل بروسيا، حيث سيعقدان اجتماعات على المستوى الحكومي".وأوضح أنه "لن تكون الاجتماعات مخصصة لقطاعات محددة، بل ستركز على حماية أصول الشركات اليابانية العاملة في روسيا".وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خطط الزيارة في الـ11 من مايو الجاري، لكنها نفت التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أي "نية لتوسيع التعاون مع موسكو"، على حد قولها.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزارة الخارجية لم تقترح عقد اجتماعات مع اليابان لاستئناف الحوار، ولم تتلق مثل هذه المقترحات من طوكيو، وخاصة فيما يتعلق بمناقشة حماية أصول الشركات العاملة في البلاد.وزير الخارجية الياباني يؤكد أهمية إدارة العلاقات مع روسياموسكو: استئناف الاتصالات بين روسيا واليابان يتطلب تخلي طوكيو عن مسارها العدائي

