وفد حكومي ياباني يجري زيارة عمل إلى روسيا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
وفد حكومي ياباني يجري زيارة عمل إلى روسيا
وقال المتحدث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يتواجد حاليًا رئيس دائرة السياسة التجارية بوزارة الاقتصاد ماسايوشي آراي، ونائب رئيس قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية ماساكي إيشيكاوا، في زيارة عمل بروسيا، حيث سيعقدان اجتماعات على المستوى الحكومي".وأوضح أنه "لن تكون الاجتماعات مخصصة لقطاعات محددة، بل ستركز على حماية أصول الشركات اليابانية العاملة في روسيا".وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خطط الزيارة في الـ11 من مايو الجاري، لكنها نفت التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أي "نية لتوسيع التعاون مع موسكو"، على حد قولها.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزارة الخارجية لم تقترح عقد اجتماعات مع اليابان لاستئناف الحوار، ولم تتلق مثل هذه المقترحات من طوكيو، وخاصة فيما يتعلق بمناقشة حماية أصول الشركات العاملة في البلاد.
أكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن وفدًا يضم مسؤولين من الوزارة ووزارة الخارجية اليابانية، يجري حاليًا زيارة إلى روسيا الاتحادية.
وقال المتحدث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يتواجد حاليًا رئيس دائرة السياسة التجارية بوزارة الاقتصاد ماسايوشي آراي، ونائب رئيس قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية ماساكي إيشيكاوا، في زيارة عمل بروسيا، حيث سيعقدان اجتماعات على المستوى الحكومي".

وأضاف المتحدث أن زيارة الوفد ستستمر لأيام عدة.

وأوضح أنه "لن تكون الاجتماعات مخصصة لقطاعات محددة، بل ستركز على حماية أصول الشركات اليابانية العاملة في روسيا".

وفي الثامن من مايو/ أيار الجاري، أفادت مصادر عدة بأن الحكومة اليابانية قررت إرسال وفد اقتصادي إلى روسيا الاتحادية، في نهاية الشهر ذاته.

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
الخارجية الروسية: روسيا منفتحة على التواصل مع اليابان لكنها لا تفرض نفسها
14 مايو, 17:27 GMT
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خطط الزيارة في الـ11 من مايو الجاري، لكنها نفت التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أي "نية لتوسيع التعاون مع موسكو"، على حد قولها.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، على "أهمية الحفاظ على العلاقات مع روسيا، كدولة جارة"، لكنه استبعد عقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، وأكد أن طوكيو "ستواصل فرض العقوبات ضد موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا"، وفق تعبيره.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزارة الخارجية لم تقترح عقد اجتماعات مع اليابان لاستئناف الحوار، ولم تتلق مثل هذه المقترحات من طوكيو، وخاصة فيما يتعلق بمناقشة حماية أصول الشركات العاملة في البلاد.
