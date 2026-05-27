https://sarabic.ae/20260527/العراق-وروسيا-يبحثان-تعزيز-التعاون-بينهما-في-مجال-مكافحة-الإرهاب-وتبادل-المعلومات--1113783658.html
العراق وروسيا يبحثان تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات
العراق وروسيا يبحثان تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات
سبوتنيك عربي
بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، تعزيز التعاون بين بغداد وموسكو في مجال مكافحة الإرهاب... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T11:06+0000
2026-05-27T11:06+0000
2026-05-27T11:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العراق
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110629980_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_47f6e458434ba4f37ae40735e688d80b.jpg
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، تم نشره على منصة "تلغرام": "التقى مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو، سكرتير مجلس الأمن الروسي، السيد سيرغي شويغو، وفي بداية اللقاء، نقل السيد الأعرجي تحيات رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي إلى الرئيس فلاديمير بوتين، كما جرى بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وموسكو في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".من جانبه، أعرب شويغو عن تطلع موسكو واستعدادها لاستمرار وتعزيز التعاون مع العراق، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين"، وذلك وفقا للبيان.إعلام: 27 دولة تطلب دعما من البنك الدولي بسبب أزمة إيران
https://sarabic.ae/20260522/الجيش-العراقي-نتائج-التحقيقات-في-الهجمات-على-السعودية-والإمارات-ستعلن-بشفافية-1113663620.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110629980_147:0:1280:850_1920x0_80_0_0_3b33565d35185f51347b4611bc6fd34f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العراق, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العراق, العالم, العالم العربي
العراق وروسيا يبحثان تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات
بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، تعزيز التعاون بين بغداد وموسكو في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، تم نشره على منصة "تلغرام": "التقى مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو، سكرتير مجلس الأمن الروسي، السيد سيرغي شويغو، وفي بداية اللقاء، نقل السيد الأعرجي تحيات رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي إلى الرئيس فلاديمير بوتين، كما جرى بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وموسكو في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".
وأضاف: "جرى أيضًا بحث أوضاع إرهابيي تنظيم داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق، ومن بينهم 147 عنصرًا ممن يدعون أنهم من الجنسية الروسية".
وقال الأعرجي، بحسب البيان، إن "العراق يبذل جهدًا لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويثمن مواقف الدول الداعمة لإنهاء الحروب والصراعات وفي مقدمتها روسيا".
من جانبه، أعرب شويغو عن تطلع موسكو واستعدادها لاستمرار وتعزيز التعاون مع العراق، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين"، وذلك وفقا للبيان.