"روستيخ" تكشف عن نظام رقمي موحد لدمج وتحليل البيانات الحكومية موجه للدول الصديقة
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن تقديم حزمة برمجية للأجهزة تحمل اسم "الدولة"، وذلك خلال المنتدى الدولي الأول للأمن في روسيا، يهدف النظام إلى دمج قواعد البيانات...
2026-05-27T16:45+0000
16:36 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 16:45 GMT 27.05.2026)
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن تقديم حزمة برمجية للأجهزة تحمل اسم "الدولة"، وذلك خلال المنتدى الدولي الأول للأمن في روسيا، يهدف النظام إلى دمج قواعد البيانات وأنظمة المعلومات في بيئة رقمية متكاملة لإدارة الشركات أو الصناعات أو الدول، وفقا لاحتياجات العميل.
ويعتمد النظام على إنشاء نموذج بيانات موحد يشمل معلومات موسعة تم رقمنتها، مثل الميزانيات، والتشريعات، وبيانات القطاعات الاقتصادية، والعمليات الاجتماعية، كما يتيح النظام تحليل هذه البيانات، وربطها بشكل منطقي، إضافة إلى محاكاة سيناريوهات مختلفة لتطور المشاريع أو القطاعات أو الاقتصاد أو المجتمع ككل.
وبحسب المطورين، تم تصميم النظام بالتعاون بين شركة "غيبيرغراف غروب" وبمشاركة شركة "آر تي-تقنيات المشاريع" التابعة لشركة "روستيخ"، ويتم عرضه باستخدام حاسوب محلي الصنع من نوع "مونوبلوك" تنتجه شركة "ريد إنترناشونال".
وأشار، فلاديمير كوتين، الخبير في قسم إدارة المشاريع في شركة "آر تي-تقنيات المشاريع" إلى أن النظام يمكن تكييفه حسب احتياجات العملاء، مثل تقليل النفقات غير الفعالة، أو تحسين تحصيل الضرائب، أو تقليل الديون، أو رفع جودة الحياة، أو زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية
، وما إلى ذلك.
كما ذكرت الشركة أن المنظومة قادرة على معالجة أكثر من 300 ألف فئة من الكيانات، مع ما يزيد عن 2.4 مليار علاقة مترابطة بينها، وتخزين ما يصل إلى 500 مليون سجل بيانات، باستخدام أكثر من 20 ألف خوارزمية تحليلية.
وأضاف المطورون أن النظام يسرّع إنشاء أنظمة الإدارة الآلية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، ويسعى إلى حل مشكلة عدم التوافق بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة.
وخلال العرض، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية، ألكسندر نازاروف: "لا تسعى سوى قلة من الشركات الغربية إلى تطوير أنظمة بهذا المستوى. لكن أهدافها، كما نرى، بعيدة كل البعد عن البناء. لننظر، على سبيل المثال، إلى ما تفعله شركتا "بالانتير" و"ستراتفور"، فهما جزء من حروب هجينة تهدف إلى قمع المعارضة في أنحاء متفرقة من العالم".
وتابع: "يقدم منتجنا مستوى جديدا من تكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات السلمية، ضمان النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة الناس. أنا على ثقة بأن النظام سيحظى باهتمام شركائنا من الدول الصديقة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية".
ويعقد المنتدى الدولي للأمن تحت
رعاية مجلس الأمن الروسي في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 2026، وعلى مدار 4 أيام، ستتم مناقشة جوانب مختلفة من الأمن الإقليمي والعالمي في ظل الظروف الراهنة.