"روستيخ" تكشف عن نظام رقمي موحد لدمج وتحليل البيانات الحكومية موجه للدول الصديقة

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن تقديم حزمة برمجية للأجهزة تحمل اسم "الدولة"، وذلك خلال المنتدى الدولي الأول للأمن في روسيا، يهدف النظام إلى دمج قواعد البيانات... 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T16:45+0000

ويعتمد النظام على إنشاء نموذج بيانات موحد يشمل معلومات موسعة تم رقمنتها، مثل الميزانيات، والتشريعات، وبيانات القطاعات الاقتصادية، والعمليات الاجتماعية، كما يتيح النظام تحليل هذه البيانات، وربطها بشكل منطقي، إضافة إلى محاكاة سيناريوهات مختلفة لتطور المشاريع أو القطاعات أو الاقتصاد أو المجتمع ككل.وأشار، فلاديمير كوتين، الخبير في قسم إدارة المشاريع في شركة "آر تي-تقنيات المشاريع" إلى أن النظام يمكن تكييفه حسب احتياجات العملاء، مثل تقليل النفقات غير الفعالة، أو تحسين تحصيل الضرائب، أو تقليل الديون، أو رفع جودة الحياة، أو زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية، وما إلى ذلك.وأضاف المطورون أن النظام يسرّع إنشاء أنظمة الإدارة الآلية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، ويسعى إلى حل مشكلة عدم التوافق بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة.وخلال العرض، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية، ألكسندر نازاروف: "لا تسعى سوى قلة من الشركات الغربية إلى تطوير أنظمة بهذا المستوى. لكن أهدافها، كما نرى، بعيدة كل البعد عن البناء. لننظر، على سبيل المثال، إلى ما تفعله شركتا "بالانتير" و"ستراتفور"، فهما جزء من حروب هجينة تهدف إلى قمع المعارضة في أنحاء متفرقة من العالم".ويعقد المنتدى الدولي للأمن تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 2026، وعلى مدار 4 أيام، ستتم مناقشة جوانب مختلفة من الأمن الإقليمي والعالمي في ظل الظروف الراهنة.مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمنانطلاق فعاليات المنتدى الدولي للأمن في موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

منتدى الأمن الدولي, روسيا, أخبار العالم الآن