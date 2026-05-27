"روستيخ" تكشف عن نظام رقمي موحد لدمج وتحليل البيانات الحكومية موجه للدول الصديقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260527/روستيخ-تكشف-عن-نظام-رقمي-موحد-لدمج-البيانات-وتحليل-الأنظمة-الحكومية-1113797342.html
"روستيخ" تكشف عن نظام رقمي موحد لدمج وتحليل البيانات الحكومية موجه للدول الصديقة
"روستيخ" تكشف عن نظام رقمي موحد لدمج وتحليل البيانات الحكومية موجه للدول الصديقة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن تقديم حزمة برمجية للأجهزة تحمل اسم "الدولة"، وذلك خلال المنتدى الدولي الأول للأمن في روسيا، يهدف النظام إلى دمج قواعد البيانات... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T16:36+0000
2026-05-27T16:45+0000
منتدى الأمن الدولي
روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/31/1035773184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78da1731d1268520472295d42dd14b2f.jpg
ويعتمد النظام على إنشاء نموذج بيانات موحد يشمل معلومات موسعة تم رقمنتها، مثل الميزانيات، والتشريعات، وبيانات القطاعات الاقتصادية، والعمليات الاجتماعية، كما يتيح النظام تحليل هذه البيانات، وربطها بشكل منطقي، إضافة إلى محاكاة سيناريوهات مختلفة لتطور المشاريع أو القطاعات أو الاقتصاد أو المجتمع ككل.وأشار، فلاديمير كوتين، الخبير في قسم إدارة المشاريع في شركة "آر تي-تقنيات المشاريع" إلى أن النظام يمكن تكييفه حسب احتياجات العملاء، مثل تقليل النفقات غير الفعالة، أو تحسين تحصيل الضرائب، أو تقليل الديون، أو رفع جودة الحياة، أو زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية، وما إلى ذلك.وأضاف المطورون أن النظام يسرّع إنشاء أنظمة الإدارة الآلية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، ويسعى إلى حل مشكلة عدم التوافق بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة.وخلال العرض، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية، ألكسندر نازاروف: "لا تسعى سوى قلة من الشركات الغربية إلى تطوير أنظمة بهذا المستوى. لكن أهدافها، كما نرى، بعيدة كل البعد عن البناء. لننظر، على سبيل المثال، إلى ما تفعله شركتا "بالانتير" و"ستراتفور"، فهما جزء من حروب هجينة تهدف إلى قمع المعارضة في أنحاء متفرقة من العالم".ويعقد المنتدى الدولي للأمن تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 2026، وعلى مدار 4 أيام، ستتم مناقشة جوانب مختلفة من الأمن الإقليمي والعالمي في ظل الظروف الراهنة.مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمنانطلاق فعاليات المنتدى الدولي للأمن في موسكو
https://sarabic.ae/20260526/روسيا-تكشف-عن-منظومة-تسيتاديل-وأحدث-تقنيات-الدفاع-الجوي-في-منتدى-الأمن-الدولي-بموسكو-1113742695.html
https://sarabic.ae/20260524/مجلس-الأمن-الروسي-وفود-من-أكثر-من-120-دولة-تشارك-في-المنتدى-الدولي-الأول-للأمن-1113702040.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/31/1035773184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb7f165a27bb1c1ba28afac46afad77b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منتدى الأمن الدولي, روسيا, أخبار العالم الآن
منتدى الأمن الدولي, روسيا, أخبار العالم الآن

"روستيخ" تكشف عن نظام رقمي موحد لدمج وتحليل البيانات الحكومية موجه للدول الصديقة

16:36 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 16:45 GMT 27.05.2026)
© Sputnik . Natalya Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورشركة روستيخ
شركة روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
© Sputnik . Natalya Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن تقديم حزمة برمجية للأجهزة تحمل اسم "الدولة"، وذلك خلال المنتدى الدولي الأول للأمن في روسيا، يهدف النظام إلى دمج قواعد البيانات وأنظمة المعلومات في بيئة رقمية متكاملة لإدارة الشركات أو الصناعات أو الدول، وفقا لاحتياجات العميل.
ويعتمد النظام على إنشاء نموذج بيانات موحد يشمل معلومات موسعة تم رقمنتها، مثل الميزانيات، والتشريعات، وبيانات القطاعات الاقتصادية، والعمليات الاجتماعية، كما يتيح النظام تحليل هذه البيانات، وربطها بشكل منطقي، إضافة إلى محاكاة سيناريوهات مختلفة لتطور المشاريع أو القطاعات أو الاقتصاد أو المجتمع ككل.

وبحسب المطورين، تم تصميم النظام بالتعاون بين شركة "غيبيرغراف غروب" وبمشاركة شركة "آر تي-تقنيات المشاريع" التابعة لشركة "روستيخ"، ويتم عرضه باستخدام حاسوب محلي الصنع من نوع "مونوبلوك" تنتجه شركة "ريد إنترناشونال".

منظومة الدفاع الجوي الروسية تسيتاديل المضادة للطائرات المسيرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
روسيا تكشف عن منظومة "تسيتاديل" وأحدث تقنيات الدفاع الجوي في منتدى الأمن الدولي بموسكو
أمس, 09:58 GMT
وأشار، فلاديمير كوتين، الخبير في قسم إدارة المشاريع في شركة "آر تي-تقنيات المشاريع" إلى أن النظام يمكن تكييفه حسب احتياجات العملاء، مثل تقليل النفقات غير الفعالة، أو تحسين تحصيل الضرائب، أو تقليل الديون، أو رفع جودة الحياة، أو زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية، وما إلى ذلك.

كما ذكرت الشركة أن المنظومة قادرة على معالجة أكثر من 300 ألف فئة من الكيانات، مع ما يزيد عن 2.4 مليار علاقة مترابطة بينها، وتخزين ما يصل إلى 500 مليون سجل بيانات، باستخدام أكثر من 20 ألف خوارزمية تحليلية.

وأضاف المطورون أن النظام يسرّع إنشاء أنظمة الإدارة الآلية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، ويسعى إلى حل مشكلة عدم التوافق بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
24 مايو, 15:49 GMT
وخلال العرض، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية، ألكسندر نازاروف: "لا تسعى سوى قلة من الشركات الغربية إلى تطوير أنظمة بهذا المستوى. لكن أهدافها، كما نرى، بعيدة كل البعد عن البناء. لننظر، على سبيل المثال، إلى ما تفعله شركتا "بالانتير" و"ستراتفور"، فهما جزء من حروب هجينة تهدف إلى قمع المعارضة في أنحاء متفرقة من العالم".

وتابع: "يقدم منتجنا مستوى جديدا من تكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات السلمية، ضمان النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة الناس. أنا على ثقة بأن النظام سيحظى باهتمام شركائنا من الدول الصديقة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية".

ويعقد المنتدى الدولي للأمن تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 2026، وعلى مدار 4 أيام، ستتم مناقشة جوانب مختلفة من الأمن الإقليمي والعالمي في ظل الظروف الراهنة.
مجلس الأمن الروسي: وفود من أكثر من 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن
انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للأمن في موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала