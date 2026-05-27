موسكو: روسيا ستبذل قصارى جهدها لإيقاف الضجة الإعلامية المعادية في إطار هجوم كييف على لوغانسك
صرّح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع استمرار التلميحات المعادية لها، في إطار الهجوم من قبل نظام... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T09:21+0000
09:01 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 09:21 GMT 27.05.2026)
صرّح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع استمرار التلميحات المعادية لها، في إطار الهجوم من قبل نظام كييف على الكلية في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وقال ريابكوف للصحفيين: "ستبذل روسيا الاتحادية، ووزارة الخارجية، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية الرئاسية، كل ما في وسعها لمنع طي هذه القضية واستمرار الضجة الإعلامية المناهضة لروسيا، والتي لا يبدو أنها ستتوقف".
وأضاف: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، وسيتم تحقيق الأهداف، لكننا لا نرفض المسار الدبلوماسي، ونحن على استعداد تام للعمل في هذا الاتجاه إذا أدرك الطرف الآخر أن إطار اتفاقية "إنكوردج" (قمة الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا) لا خلاف عليه، وأن الوقت قد حان لتفعيله بإجراءات ملموسة".
وفيما يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، طلبت الموافقة لتعيين سفير جديد لها في روسيا الاتحادية، قال ريابكوف: "لم يحدث ذلك قط".
وحول ما إذا كان هناك اتفاقيات بشأن اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد وترامب، حاليًا، أوضح ريابكوف: "لا توجد اتفاقيات محددة. أودّ أن أشير إلى أنه عندما يشعر الزعيمان بالحاجة، يمكن ترتيب محادثاتهما واتصالاتهما بأسرع وقت ممكن. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي تفاهم بشأن موعد إجراء مثل هذا الاتصال".