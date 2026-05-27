موسكو: روسيا ستبذل قصارى جهدها لإيقاف الضجة الإعلامية المعادية في إطار هجوم كييف على لوغانسك

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260527/روسيا-ستبذل-قصارى-جهدها-لمنع-استمرار-التلميحات-المعادية-لروسيا-في-إطار-هجوم-كييف-على-لوغانسك-1113778129.html
موسكو: روسيا ستبذل قصارى جهدها لإيقاف الضجة الإعلامية المعادية في إطار هجوم كييف على لوغانسك
موسكو: روسيا ستبذل قصارى جهدها لإيقاف الضجة الإعلامية المعادية في إطار هجوم كييف على لوغانسك
سبوتنيك عربي
صرّح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع استمرار التلميحات المعادية لها، في إطار الهجوم من قبل نظام... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T09:01+0000
2026-05-27T09:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقال ريابكوف للصحفيين: "ستبذل روسيا الاتحادية، ووزارة الخارجية، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية الرئاسية، كل ما في وسعها لمنع طي هذه القضية واستمرار الضجة الإعلامية المناهضة لروسيا، والتي لا يبدو أنها ستتوقف".وحول ما إذا كان هناك اتفاقيات بشأن اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد وترامب، حاليًا، أوضح ريابكوف: "لا توجد اتفاقيات محددة. أودّ أن أشير إلى أنه عندما يشعر الزعيمان بالحاجة، يمكن ترتيب محادثاتهما واتصالاتهما بأسرع وقت ممكن. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي تفاهم بشأن موعد إجراء مثل هذا الاتصال".موسكو: لافروف يبلغ روبيو بضرورة إخلاء السفارة الأمريكية في كييف
https://sarabic.ae/20260521/ريابكوف-النهج-الأمريكي-تجاه-الأزمة-الأوكرانية-يركز-على-تحقيق-نتائج-1113633297.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

موسكو: روسيا ستبذل قصارى جهدها لإيقاف الضجة الإعلامية المعادية في إطار هجوم كييف على لوغانسك

09:01 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 09:21 GMT 27.05.2026)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع استمرار التلميحات المعادية لها، في إطار الهجوم من قبل نظام كييف على الكلية في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وقال ريابكوف للصحفيين: "ستبذل روسيا الاتحادية، ووزارة الخارجية، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية الرئاسية، كل ما في وسعها لمنع طي هذه القضية واستمرار الضجة الإعلامية المناهضة لروسيا، والتي لا يبدو أنها ستتوقف".

وأضاف: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، وسيتم تحقيق الأهداف، لكننا لا نرفض المسار الدبلوماسي، ونحن على استعداد تام للعمل في هذا الاتجاه إذا أدرك الطرف الآخر أن إطار اتفاقية "إنكوردج" (قمة الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا) لا خلاف عليه، وأن الوقت قد حان لتفعيله بإجراءات ملموسة".

سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
ريابكوف: النهج الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية يركز على تحقيق نتائج
21 مايو, 23:05 GMT

وفيما يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، طلبت الموافقة لتعيين سفير جديد لها في روسيا الاتحادية، قال ريابكوف: "لم يحدث ذلك قط".

وحول ما إذا كان هناك اتفاقيات بشأن اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد وترامب، حاليًا، أوضح ريابكوف: "لا توجد اتفاقيات محددة. أودّ أن أشير إلى أنه عندما يشعر الزعيمان بالحاجة، يمكن ترتيب محادثاتهما واتصالاتهما بأسرع وقت ممكن. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي تفاهم بشأن موعد إجراء مثل هذا الاتصال".
موسكو: لافروف يبلغ روبيو بضرورة إخلاء السفارة الأمريكية في كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала