فيكو: الحياة الحرة والسلام في سلوفاكيا هي بفضل تضحيات الشعب السوفيتي
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن بلاده تدين بحياتها الحرة والمسالمة للشعب السوفيتي، الذي قدم تضحيات جسيمة في الحرب العالمية الثانية. 27.05.2026
وقال فيكو: "الحياة التي ننعم بها اليوم، حرة ومسالمة، هي بفضل التضحيات الجسام التي قدمها شعوب الاتحاد السوفيتي السابق". واختتم فيكو قائلا: "ولا سيما الشعب الروسي. هذه حقيقة. وعلينا أن ننحني أمام هذه الحقيقة ونحترمها".
وقال فيكو: "الحياة التي ننعم بها اليوم، حرة ومسالمة، هي بفضل التضحيات الجسام التي قدمها شعوب الاتحاد السوفيتي السابق".
وأوضح أنه على الرغم من رغبة بعض وسائل الإعلام والأوساط السياسية في تزييف التاريخ، فإن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن شعوب الاتحاد السوفيتي السابق قد تحملت أثقل التضحيات في الحرب العالمية الثانية.
واختتم فيكو قائلا: "ولا سيما الشعب الروسي. هذه حقيقة. وعلينا أن ننحني أمام هذه الحقيقة ونحترمها".
وفي وقت سابق، انتقد فيكو الدول الأوروبية التي تقوم بتشويه التاريخ، والتقليل من أهمية تضحيات الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال فيكو للصحفيين لدى وصوله إلى موسكو في 8 مايو/أيار الماضي: "ليس لديّ أي سبب للتعليق على كيفية تعامل السياسيين
الآخرين مع هذا الاحتفال (عيد النصر)، ولكن لديّ سبب وجيه لوجودي هنا... من الحقائق التي لا جدال فيها أن جميع شعوب الاتحاد السوفيتي السابق، ولا سيما روسيا الاتحادية، أدت دورًا هامًا في مكافحة الفاشية وفي تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية".