فيكو: أوروبا تشوه تاريخ الحرب العالمية الثانية وروسيا أدت دورا حاسما في هزيمة النازية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
فيكو: أوروبا تشوه تاريخ الحرب العالمية الثانية وروسيا أدت دورا حاسما في هزيمة النازية
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه يعتزم مناقشة عدد من الملفات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منتقدًا الدول الأوروبية التي تقوم بتشويه التاريخ،... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
فيكو: أوروبا تشوه تاريخ الحرب العالمية الثانية وروسيا أدت دورا حاسما في هزيمة النازية

17:05 GMT 08.05.2026
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه يعتزم مناقشة عدد من الملفات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منتقدًا الدول الأوروبية التي تقوم بتشويه التاريخ، والتقليل من أهمية تضحيات الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال فيكو للصحفيين لدى وصوله إلى موسكو: "يسعدني جدا أن تتاح لي فرصة لقاء الرئيس بوتين، هناك أيضا بعض الخلافات والمشاكل، وآمل أن تتاح لنا غدا فرصة مناقشتها".

وأضاف فيكو أنه سيطرح على بوتين "بعض الأسئلة" وسيبدي وجهة نظره في عدد من المواضيع.

وأعرب فيكو عن سعادته بالتواجد في موسكو للمشاركة في احتفالات يوم النصر، وبإتاحة الفرصة له لتكريم شهداء الجيش الأحمر، وقال: "يسعدني جدًا أن أشارك مجددًا في احتفالات يوم النصر".
وأضاف: "ليس لديّ أي سبب للتعليق على كيفية تعامل السياسيين الآخرين مع هذا الاحتفال، ولكن لديّ سبب وجيه لوجودي هنا... من الحقائق التي لا جدال فيها أن جميع شعوب الاتحاد السوفيتي السابق، ولا سيما روسيا الاتحادية، لعبت دورًا هامًا في مكافحة الفاشية وفي تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية".
وأكمل: "يتم تحريف التاريخ في الدول الأوروبية، وهناك استخفاف بأحداث الحرب العالمية الثانية".

وأضاف: "أعتقد أنه لا توجد أمة أخرى في العالم لديها مثل هذا الإحساس العميق بما حدث في الفترة من 1941 إلى 1945. أتمنى أن يحتفظ الشعب الروسي بهذا الشعور، حتى لا يتكرر ما يحدث الآن في الدول الأوروبية، حيث يُشوّه التاريخ، وبالطبع، لا يوجد احترام لما حدث في الفترة من 1941 إلى 1945".

وأشار فيكو إلى اقتراب الذكرى الخامسة والثمانين لبدء عملية عملية بارباروسا، التي بدأت في 22 يونيو/حزيران 1941 مع الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي، معتبرًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة للتذكير بأحداث الحرب وتداعياتها التاريخية.
وختم فيكو تصريحاته بتوجيه التحية للحاضرين، معربا عن أمله في أن تكون زيارته إلى موسكو ناجحة ومثمرة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ81 للنصر على النازية.
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد بأن الطائرة التي تقل رئيس الوزراء السلوفاكي، قد هبطت في موسكو.
