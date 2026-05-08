فيكو: أوروبا تشوه تاريخ الحرب العالمية الثانية وروسيا أدت دورا حاسما في هزيمة النازية
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه يعتزم مناقشة عدد من الملفات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منتقدًا الدول الأوروبية التي تقوم بتشويه التاريخ،... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه يعتزم مناقشة عدد من الملفات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منتقدًا الدول الأوروبية التي تقوم بتشويه التاريخ، والتقليل من أهمية تضحيات الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال فيكو للصحفيين لدى وصوله إلى موسكو: "يسعدني جدا أن تتاح لي فرصة لقاء الرئيس بوتين، هناك أيضا بعض الخلافات والمشاكل، وآمل أن تتاح لنا غدا فرصة مناقشتها".
وأضاف فيكو أنه سيطرح على بوتين "بعض الأسئلة" وسيبدي وجهة نظره في عدد من المواضيع.
وأعرب فيكو عن سعادته بالتواجد في موسكو للمشاركة في احتفالات يوم النصر، وبإتاحة الفرصة له لتكريم شهداء الجيش الأحمر، وقال: "يسعدني جدًا أن أشارك مجددًا في احتفالات يوم النصر".
وأضاف: "ليس لديّ أي سبب للتعليق على كيفية تعامل السياسيين الآخرين مع هذا الاحتفال، ولكن لديّ سبب وجيه لوجودي هنا... من الحقائق التي لا جدال فيها أن جميع شعوب الاتحاد السوفيتي السابق، ولا سيما روسيا الاتحادية، لعبت دورًا هامًا في مكافحة الفاشية وفي تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية".
وأكمل: "يتم تحريف التاريخ في الدول الأوروبية، وهناك استخفاف بأحداث الحرب العالمية الثانية".
وأضاف: "أعتقد أنه لا توجد أمة أخرى في العالم لديها مثل هذا الإحساس العميق بما حدث في الفترة من 1941 إلى 1945. أتمنى أن يحتفظ الشعب الروسي بهذا الشعور، حتى لا يتكرر ما يحدث الآن في الدول الأوروبية، حيث يُشوّه التاريخ، وبالطبع، لا يوجد احترام لما حدث في الفترة من 1941 إلى 1945".
وأشار فيكو إلى اقتراب الذكرى الخامسة والثمانين لبدء عملية عملية بارباروسا، التي بدأت في 22 يونيو/حزيران 1941 مع الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي، معتبرًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة للتذكير بأحداث الحرب وتداعياتها التاريخية.
وختم فيكو تصريحاته بتوجيه التحية للحاضرين، معربا عن أمله في أن تكون زيارته إلى موسكو ناجحة ومثمرة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ81 للنصر على النازية.
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد بأن الطائرة التي تقل رئيس الوزراء السلوفاكي، قد هبطت في موسكو.