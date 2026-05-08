رئيس الوزراء السلوفاكي يصل إلى موسكو للمشاركة باحتفالات يوم النصر
وصل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ81 للنصر على النازية.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن الطائرة التي تقل رئيس الوزراء السلوفاكي، والمتوقع وصوله إلى روسيا للاحتفال بيوم النصر، قد هبطت في موسكو.وفي وقت سابق اليوم، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، أن فيكو سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لروسيا.وأشار إلى أن رئيس الوزراء السلوفاكي سيضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول.وفي التاسع من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ81 للنصر على النازية، الذي حققته وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن الطائرة التي تقل رئيس الوزراء السلوفاكي، والمتوقع وصوله إلى روسيا للاحتفال بيوم النصر، قد هبطت في موسكو.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، أن فيكو سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لروسيا.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء السلوفاكي سيضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول.
وفي التاسع من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ81 للنصر على النازية
، الذي حققته وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.