عربي
ترامب: واشنطن لن تخفف العقوبات على طهران مقابل تخليها عن اليورانيوم العالي التخصيب
مسؤول أفريقي: روسيا تملك احتياطيات كافية لتعويض ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الحرب على إيران
علّق المدير بالنيابة لمركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب، إدريس منير لعلالي، على تأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن "الخليج لا يزال... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
وأشار لعلالي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الدولي الأول للأمن، إلى التأثيرات السلبية لما يحدث خاصة في المنطقة عقب الحرب على إيران، وقال: "أعتقد أن روسيا يمكنها، ويجب عليها، أن تلعب دورًا في استقرار السوق لأن الأسعار قد ارتفعت بشكل حاد".وافتتحت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، أمس الثلاثاء، فعاليات المنتدى الدولي الأول للأمن، والذي يعقد برعاية مجلس الأمن الروسي، بمشاركة 120 دولة ،وقد افتتح المنتدى بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الطلاب الذين قتلوا جراء هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى الكليات في مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.ومن المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع أحد أكبر المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وتشكيل عالم متعدد الأقطاب، وتفاعل دول "الأغلبية العالمية".ويشارك في المنتدى وفود من أكثر من 120 دولة وممثلون عن منظمات دولية في العاصمة الروسية. وأعلن مجلس الأمن الروسي أن أكثر من 140 وفدًا أجنبيًا من أكثر من 120 دولة، من بينها 12 وفدًا من دول غير صديقة، سيشاركون في المنتدى. ومن المقرر عقد 40 اجتماعًا ثنائيًا مع مجلس الأمن الروسي و85 اجتماعًا بين الوكالات المعنية.
علّق المدير بالنيابة لمركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب، إدريس منير لعلالي، على تأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن "الخليج لا يزال أحد أكثر ممرات الطاقة إستراتيجية وحساسية في العالم".
وأشار لعلالي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الدولي الأول للأمن، إلى التأثيرات السلبية لما يحدث خاصة في المنطقة عقب الحرب على إيران، وقال: "أعتقد أن روسيا يمكنها، ويجب عليها، أن تلعب دورًا في استقرار السوق لأن الأسعار قد ارتفعت بشكل حاد".

وأضاف: "تملك روسيا احتياطيات كافية من النفط والغاز لتعويض هذه الزيادة الحادة في أسعار النفط والغاز والهيدروكربونات، وما له من تداعيات أخرى على أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم".

وافتتحت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، أمس الثلاثاء، فعاليات المنتدى الدولي الأول للأمن، والذي يعقد برعاية مجلس الأمن الروسي، بمشاركة 120 دولة ،وقد افتتح المنتدى بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الطلاب الذين قتلوا جراء هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى الكليات في مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ومن المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع أحد أكبر المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وتشكيل عالم متعدد الأقطاب، وتفاعل دول "الأغلبية العالمية".
ويشارك في المنتدى ممثلون عن منظمة "شنغهاي للتعاون"، ومجموعة "بريكس"، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى دول من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
ويشارك في المنتدى وفود من أكثر من 120 دولة وممثلون عن منظمات دولية في العاصمة الروسية. وأعلن مجلس الأمن الروسي أن أكثر من 140 وفدًا أجنبيًا من أكثر من 120 دولة، من بينها 12 وفدًا من دول غير صديقة، سيشاركون في المنتدى. ومن المقرر عقد 40 اجتماعًا ثنائيًا مع مجلس الأمن الروسي و85 اجتماعًا بين الوكالات المعنية.
