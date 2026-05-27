https://sarabic.ae/20260527/مسؤول-أفريقي-روسيا-تملك-احتياطيات-كافية-لتعويض-ارتفاع-أسعار-النفط-والغاز-بعد-الحرب-على-إيران-1113796309.html

مسؤول أفريقي: روسيا تملك احتياطيات كافية لتعويض ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الحرب على إيران

مسؤول أفريقي: روسيا تملك احتياطيات كافية لتعويض ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

علّق المدير بالنيابة لمركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب، إدريس منير لعلالي، على تأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن "الخليج لا يزال... 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T16:01+0000

2026-05-27T16:01+0000

2026-05-27T16:01+0000

روسيا

سوق النفط

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1b/1113796142_57:0:786:410_1920x0_80_0_0_10d1de5ef9cf3d8fb4bde177e56e0ab6.jpg

وأشار لعلالي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الدولي الأول للأمن، إلى التأثيرات السلبية لما يحدث خاصة في المنطقة عقب الحرب على إيران، وقال: "أعتقد أن روسيا يمكنها، ويجب عليها، أن تلعب دورًا في استقرار السوق لأن الأسعار قد ارتفعت بشكل حاد".وافتتحت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، أمس الثلاثاء، فعاليات المنتدى الدولي الأول للأمن، والذي يعقد برعاية مجلس الأمن الروسي، بمشاركة 120 دولة ،وقد افتتح المنتدى بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الطلاب الذين قتلوا جراء هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى الكليات في مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.ومن المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع أحد أكبر المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وتشكيل عالم متعدد الأقطاب، وتفاعل دول "الأغلبية العالمية".ويشارك في المنتدى وفود من أكثر من 120 دولة وممثلون عن منظمات دولية في العاصمة الروسية. وأعلن مجلس الأمن الروسي أن أكثر من 140 وفدًا أجنبيًا من أكثر من 120 دولة، من بينها 12 وفدًا من دول غير صديقة، سيشاركون في المنتدى. ومن المقرر عقد 40 اجتماعًا ثنائيًا مع مجلس الأمن الروسي و85 اجتماعًا بين الوكالات المعنية.

https://sarabic.ae/20260526/انطلاق-فعاليات-المنتدى-الدولي-للأمن-في-موسكو-1113740804.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سوق النفط, تقارير سبوتنيك, حصري